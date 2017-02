Bastlíme s Arduinem – píšeme první program

Ač má jistě každý začínající bastlíř ze své první blikající LED radost, mačkání tlačítka zkrátka po čase omrzí. A to nemluvím o mozolech na prstech. Přece jen není mikrospínač ze starter kitu tak úplně komfortní. Cílem našeho dalšího projektu by však neměla být koupě pohodlnějšího spínače, ale především nechání stroje pracovat za nás. K tomu samozřejmě nevyzužijeme nic jiného než mikroprocesor osazený na našem Arduino kitu. S pomocí vývojového prostředí, našich programátorských dovedností a součástek z minulého projektu přimějeme Arduino blikat za nás.

