I když jsme do nového roku vstoupili teprve před pár dny, herní menu na následujících dvanáct měsíců mají vývojáři a herní vydavatelé velkých AAA titulů už dlouho pečlivě naplánované. Nadcházející rok potěší hlavně příznivce akčněji a hororověji laděných her. Na jakých novinkách si tedy v roce 2017 pochutnáme?

Dalším zdrojem na analýzu je opět něco z low-endu. Nechtělo se mi jet do krámu pouze pro jednu věc, tak jsem k tomu přidal i tento kousek. Konkrétně to je 350W model PS350N české značky Crono. Stojí ani ne 500 korun s daní a tam tradičně pozitiva končí. Držte si klobouky, jízda začíná!

Kvalita. To je prostě něco, po čem jdeme vždy a u herních desek to platí dvojnásob. Hráči vyžadují výkon a ten jde ruku v ruce s kvalitou. Výrobce Supermicro je proslavený především v server segmentu, jejich hardware naleznete tam, kde je potřeba jistota při 24/7/365 a 100% zátěži. A co takhle herně-taktovací desku?

