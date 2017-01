Další články

Nepatrný ořez svobod našich ku prospěchu lidu všeho Terorismus je skvělou záminkou pro utáhnutí otěží. O tom nás poučuje nejen George Orwell ve svých dystopiích, Terry Gilliam ve své bizarní komedii Brasil (1985), ale také realita našich dní. Přísnější podmínky pro vlastnění zbraní! Více kamer! Více dohledu nad internetem!

Nejúspěšnější české hry ze Steam Greenlight Pokud se jako vývojáři rozhodnete vydat svou hru na Steamu, musíte projít tzv. „Steam Greenlight“, schvalovacím procesem komunity, která svými hlasy vyjádří, zdali má o vaši hru zájem. Steam Greenlight od svého vzniku v roce 2011 prošlo více jak 10 000 her, z čehož byla i řada českých projektů. A právě o nich si můžete přečíst v tomto článku.

Výkon a vlastní design? Asus Z170 Pro Gaming Aura Kdo dnes nesvítí, neexistuje. Ale pozor, musí to mít styl, ne jak u světských na kolotoči. ASUS má řešení – ekosystém Aura vám dovolí sladit podsvícení všech komponent. A na 3D tiskárně můžete vyrábět vlastní doplňky. Chcete líp chladit SSD? Stáhněte si rámeček na větrák. A to vše bez kompromisů u výbavy, taktování či ladění systému.

Chuwi Hi10 Pro aneb je libo čínský ultratablet se 2 OS? Dnes se podíváme na čínský tablet (či chcete-li 2 in 1) z dílen společnosti Chuwi. Kromě dualboot OS (Android Remix OS i Windows 10) a solidního HW základu je rovněž zajímavý svojí cenou. Jeho staršího brášku Chuwi HI10 jsme na PCTuningu testovali již dříve. Jak si ale tento čínský ultratablet bude stát v testu ve verzi Pro?

Doporučené PC sestavy pro hráče do 23 tisíc – zima 2016 V pravidelném přehledu doporučených herních počítačových sestav v několika cenových kategoriích se podíváme, za co by se daly utratit případné vánoční peněžité dary. Sváteční čas si můžeme zpestřit přípravou nákupního seznamu pro novoroční výprodeje. Nechť je vám tento zimní přehled levnějších sestav inspirací.

Co pod stromeček? Dárek na poslední chvíli podle M. Rybky Každý rok si kladu tu samou otázku: Co pěkného pod stromeček pro mě, pro rodinu a pro známé? Někdy jsou volby jednodušší, jindy složitější. Letos jsou vcelku příjemně počítačové. Pro malé a hlavně pro ty velké je v obchodech spousta hraček, které by chtěl dostat snad každý z nás, a tipů je tolik, že to bude chtít pěkně naditou peněženku!

Gigabyte GTX 1050 Ti G1 Gaming: špičková pro až 4 monitory Pokud patříte mezi sběratele monitorů, kteří na počítači spíš pracují než hrají, ale občasnému hraní se nebráníte, preferujete u karty nejspíš nízkou spotřebu, tiché chlazení a hlavně dostatek výstupů. GeForce GTX 1050 Ti Gaming od Gigabyte vám jako jedna z mála GeForce s GPU Pascal z nižší třídy může něco podobného nabídnout.

Tipy na zimní večery: nejlepší „indie“ hry ze sklonku roku 2016 Studené zimní večery se prodlužují a hráči mají zase více času na hraní. Pokud se i vy rádi zastavíte u nějaké dobré hry a k tomu, abyste se bavili, nevyžadujete jen vybrané AAA tituly, můžete se inspirovat uvnitř tohoto článku. Najdete v něm seznam těch nejlepších nových kousků z nezávislé herní produkce.

Samsung SM961 (512 GB + 1 TB): výkon bez konkurence Z nových SSD (SM961) od Samsungu jsme testovali zatím jen 256GB verzi. Jenže ten stačí tak na systém a pár her. Na disky s vyšší kapacitou jsme si museli kvůli problémům s firmwarem počkat několik týdnů. Nová revize firmwaru je ale konečně tady, a tak vám můžeme ukázat brutální výkon modelů s vyšší kapacitou.

Watch Dogs 2 – vliv nastavení detailů na výkon a rozbor hry Pokračování hackerské akce Watch Dogs 2 je zde a my se rozboru podíváme na technickou stránku hry. Ukážeme si vliv jednotlivých detailů na výkon a kvalitu obrazu. Zkusíme i další vylepšení kvality přes ovladače grafické karty. Také uvidíte, jaké detaily je třeba omezit na grafických kartách, které mají méně videopaměti.

Tak jsem si chtěl koupit fakt výkonné PC... Kde kdo si láme hlavu nad tím, proč se trh s počítači propadá. Měl bych pár nápadů, protože jsem nedávno musel upgradovat. Není to moc často, netrpím syndromem trvalého mírného vylepšování, ale občas se rozhodnu začít dělat něco, co se starým PC nešlo, jako je třeba práce s videem. A pak se nestačím divit, jak to leze do peněz...

Na cestě k Atari: Syzygy a první videohra „Přijeli kolotočáři! A mají tam videohry!“ To byla pro nás kluky v 80. létech jedna z nejzajímavějších informací, kterou jsme se mohli dozvědět. Maringotku s videohrami jsme obvykle zcela zaplnili a na videoherní automaty se stály fronty. Škemrání doma o další a další koruny se stalo každodenním sportem. Jak se rodily arkádové automaty?

Galax HOF OC LAB Special Edition DDR4-4000 16GB RAM, které snesou přes 2 V, nevyzpytatelné čipy B-DIE, s kterými se není lehké domluvit a klidně to skončí i smrtí CPU. Pokud to ale zvládnete, výsledek stojí za to! Co za trable a slasti přináší 16GB kit za necelých 13 000 Kč? Rozhodně si připravte tekutý dusík, pořádnou základní desku, spoustu trpělivosti a pevné, hodné pevné nervy.

Test herních sestav za 25 tisíc – Alza, CZC, Mironet, T.S. Bohemia Sháníte vánoční dárek v podobě počítače? Dobrou volbou mohou být hotové sestavy. Po roce jsme opět oslovili jejich velké české výrobce s jednoduchým požadavkem — rádi bychom si koupili co nejvýkonnější počítač na hry za 25 tisíc korun s daní.