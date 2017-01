Do vydání akční hry Ghost Recon Wildlands, která nás zavede do Bolívie, kde vládnou nejrůznější drogové kartely, je stále ještě hodně daleko. Čekání ...

Každý rok si kladu tu samou otázku: Co pěkného pod stromeček pro mě, pro rodinu a pro známé? Někdy jsou volby jednodušší, jindy složitější. Letos jsou vcelku příjemně počítačové. Pro malé a hlavně pro ty velké je v obchodech spousta hraček, které by chtěl dostat snad každý z nás, a tipů je tolik, že to bude chtít pěkně naditou peněženku!

V pravidelném přehledu doporučených herních počítačových sestav v několika cenových kategoriích se podíváme, za co by se daly utratit případné vánoční peněžité dary. Sváteční čas si můžeme zpestřit přípravou nákupního seznamu pro novoroční výprodeje. Nechť je vám tento zimní přehled levnějších sestav inspirací.

Kdo dnes nesvítí, neexistuje. Ale pozor, musí to mít styl, ne jak u světských na kolotoči. ASUS má řešení – ekosystém Aura vám dovolí sladit podsvícení všech komponent. A na 3D tiskárně můžete vyrábět vlastní doplňky. Chcete líp chladit SSD? Stáhněte si rámeček na větrák. A to vše bez kompromisů u výbavy, taktování či ladění systému.

