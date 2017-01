Poradí si Supermicro C7Z170-OCE s novým Kaby Lake i7 7700K?

Kvalita. To je prostě něco, po čem jdeme vždy a u herních desek to platí dvojnásob. Hráči vyžadují výkon a ten jde ruku v ruce s kvalitou. Výrobce Supermicro je proslavený především v server segmentu, jejich hardware naleznete tam, kde je potřeba jistota při 24/7/365 a 100% zátěži. A co takhle herně-taktovací desku?

Serverová kvalita, herní výkon?

I když na trh právě vtrhly Z270 desky, zůstává ve vzduchu otázka, jak si předchozí generace se Z170 čipsetem poradí s novými Kaby Laky, konkrétně například s Intel Core i7-7700K. A není zajímavější příležitosti než otestovat to s outsiderem (v dobrém slova smyslu), který je králem v oblasti serverů. Dobýt, anebo se jen zařadit do rozjetého vlaku enthusiast segmentu po boku zavedených značek, jako je třeba ASUS Republic of Gamer nebo další, není vůbec jednoduché, možná až nemožné. Výrobce Supermicro má ovšem jednu výhodu. Kvalita a výdrž mu není cizí a rozhodně ví, jak na to.

CZ170-OCE nabizí super konektivitu včetně jednoho slotu M.2, 10× klasika USB (6× 2.0 a 4× 3.0), navíc USB 3.1 typu C a typu A. Deska navíc slibuje super možnosti přetaktování i s předvolenými presety po stisknutí jednoho tlačítka.

Pro úplnost se ještě mrkneme na kompletní specifikace C7Z170-OCE tak, jak je uvádí výrobce:

...a podíváme se na to, jak deska vypadá naživo. Svlékneme ji donaha a prozkoumáme, jak má nadimenzované napájení, podrobněji si popíšeme její důležité části, rozebereme si dopodrobna BIOS a vyzkoušíme, co deska zvládne pod náporem pořádného overclockingu, jinými slovy, pořádně si zataktujeme na desce serverové kvality.