Acer Predator 21 X: Setkání s monstrem

Acer Predator 21 X patří mezi nejextrémnější herní notebooky dneška: Zahnutý IPS 120Hz displej, výkonné čtyřjádro od Intelu, dvě GTX 1080 ve SLI, mechanická klávesnice, systém sledování očí Tobii a další vychytávky z něj dělají super herní stroj. Na druhé straně stojí opravdu super peníze, má skoro deset kilo a potřebuje rovnou dvě 330W trafa. Dávají podobné monstrozity smysl?

Superobří herní notebook od Aceru koluje v podobě demokusu po českých technologických redakcích a předvádí svoje epické výkony nejen v recenzích, ale také na výstavách, kde si s prstem v nose dává i náročná VR dema. To vše v přenosném, či přesněji převozném provedení.

Tenhle notebook je totiž tvarově a funkčně sice pořád opravdu notebook – jeho baterie vydrží až hodinu a půl náročné zátěže – ale je to taková obluda, že k ní dostanete doslova a do písmene plastovou bednu, která má zdvojený podvozek, celkem čtyři kolečka. Bedna je dvoupatrová, váží sama 13 kg, zamyká se sedmi západkami a dá se zajistit dvěma zámky. Tahle obluda, kompletně vyplněná notebookem a dvěma trafy, má skoro 25 kg a tahat to po městě opravdu není žádná sranda.

Jednou jsem ji vezl metrem a měl jsem toho plné kecky, žádná pohoda, to rozhodně ne. Problém je navíc v tom, že bedna je poměrně vysoká a notebook je v horní polovině, takže jakmile se vám roztancuje někde při překonávání terénní překážky, budete mít fakt problém. Před tramvajovým přechodem je jedinou alternativou bednu čapnout a táhnout se s ní, což není sranda. Vláčet se s ní do schodů a ze schodů taky není zrovna super, což souvisí nejen s váhou, ale také s jejími rozměry.

Osobně si myslím, že kdyby Acer místo bedny – anebo spolu s bednou – nabídl spíše opravdu dobře šitý batoh á la ammo pack pro Bezbolestnou z Predátora (hahaha), kde by v horní polovině bylo místo pro notebook a v dolní polovině pro trafa, nosilo by se to podstatně lépe. Lepší deset kilo na zádech, než pětadvacet kilo ve vleku!

Proč o tom mluvím? Protože mi nedává smysl dělat notebook, který nelze přenášet. Existují batohové popruhy pro desktopy, které vypadají pohodlněji než Counter Strike Style Ammo Box nebo do čeho to Acer svůj stroj zabalil. V tom se to fakt moc nosit nedá – a to podtrhuji, že jsem si práci usnadnil gelovými taktickými rukavicemi, které přece jenom omezují otlačeniny. U dodávané bedny budete rádi, když ji dovlečete k taxíku – a bedna sama je součástí problému, ne řešení, protože je fakt neskladná a těžká.