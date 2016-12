Notebook Eurocom Sky X4E2 – 4K dělo s i7-6700K a GTX 1070

V dnešním testu si ukážeme zajímavý herní notebook Eurocom s ultra výkonným procesorem (desktopovým) Intel Skylake Core i7-6700K a taktéž desktopovou GeForce GTX 1070. Počítač umožňuje taktování v BIOSu. Společně s 32 GB paměti a 4K displejem je za i přijatelnou cenu!

Dostupný herní notebook

Ve dvou posledních recenzích jsem se věnoval novému Pascalu, měli jsme dvakrát GTX 1080 v monstrózním těle od MSI a poté střídmější řešení od Asus. V prvním případě je problém s procesorovým výkonem, kdy už jedna GTX 1080 je mobilnímI procesory (i těmi nejvýkonnějšími) limitována a nepodává maximum svých možností. Osadit pak takové grafiky dvě je úplně scestné. Spotřeba i cena je gigantická, výkon je o pár procent nad jednu grafiku, a tudíž zcela neefektivní a těžko použitelné řešení. Jde ale o prezentaci možností, v tomto směru můžeme takový stroj jako ukázku síly přijmout.

Stroj Asus byl na tom mnohem lépe. Také osadil mobilní procesor, ovšem k němu adekvátní mobilní čip – GTX 1070. Ten dokáže mobilní CPU uživit zcela s přehledem, i když rezervy stále jsou. Z hlediska vyváženosti všech komponent je právě mobilní CPU a takhle výkonné GPU ideální. Cena je solidní, výkon skvělý. Dnes se tedy podíváme na podobný počítač. Podobný je ale to správné slovo, jelikož konfigurace je jiná. Srdcem tohoto stroje je totiž desktopové CPU, nabídne tedy maximální výkon i pro GTX 1080. Ta je také pro tento stroj nabízena, Eurocom jej ale standardně osazuje GTX 1070. Dle mého názoru je to škoda, tady měla být GTX 1080 – hlavně kvůli 4K displeji. Ale budiž, výkon (ve FHD) bude i tak dobrý.

Notebook jako Desktop

Počítač v dnešní recenzi posouvá mobilní výkon do dimenzí stolního počítače zcela oprávněně. Žádný mobilní procesor se nekoná, i když mobilní čipy Skylake rozhodně výkonné jsou. Výrobce osadil notebook zcela běžným desktopovým procesorem, a to ne ledajakým, ale tím nejvýkonnějším vůbec. Core i7-6700K nabízí v základu frekvenci 4 GHz a Turbo 4,2 GHz. Není zde žádné omezení ve výkonu. Výhodou budiž, že letos prostě jen nainstalujete výkonnější model Kaby Lake a upgrade na další rok je hotový. Notebook má zcela běžnou patici LGA1151. A tím nekončíme. Ani paměti nejsou nějaké levné DDR4 pro notebooky, s nízkým taktem ale přetaktované DDR4-2400 MHz značky Micron. Pevný disk nemůže být nic jiné, než NVMe SSD disk od Samsung (model SM961). Jistě dobrá volba, možná to chtělo jen větší kapacitu. Tím nejdůležitějším je ale právě grafická karta a 4K G-sync displej.

Osazená grafická karta GeForce GTX 1070 je totiž zcela výkonná, jako její desktopová verze. I přesto, že desktopová verze má více prováděcích jednotek. V několika měřeních dokonce mobilní čip nabízel i vyšší výkon než běžná verze pro desktop. Pokud tedy tvrdím, že tento počítač nabízí výkon jako desktop bez kompromisů, je to pravda. CPU, GPU, SSD, paměti – to vše je stejně výkonné jako na stolním stroji. Také 4K displej je devizou, i když jen 15,6" velkou. Navíc je možné CPU i GPU přetaktovat, což nebývá u notebooků často k vidění, spíše to je opravdová rarita. Eurocom ale odemkl taktování v BIOSu, což od dob starých Alienwarů vidím po dlouhé době poprvé. Na druhou stranu se ale u testu ukázalo, proč se toho výrobci tak bojí. Sám jsem bojoval s vymazáním nastavení, které nebylo stabilní. O tom ale později.

Clevo = Eurocom

S notebooky značky Eurocom se setkáváme řadu let, jde o zajímavou alternativu "značkovým" ultra herním strojům Alienware a dalších výrobců. Tchajwanská společnost Clevo je OEM výrobce, který vyrábí DTR počítače s nejvyšším výkonem, často osazené desktopovými komponenty, také plně upgradovatelné. Počítače Clevo odcházejí z továrny bez loga, nebo s logem na objednávku. Můžeme se s nimi setkat pod řadou značek, nejznámější je Sager, Eurocom, AVADirect, Prostar a další. Jsou jich desítky. Pokud máte o podobný stroj zájem, výrazně doporučuji prohlédnout cenu stejného modelu pod různými značkami, mnohdy se dá výrazně levněji koupit v akci Eurocom než ten samý Devil-Tech a další. Také doporučuji kupovat v EUR (pokud objednáváte přímo z amerického webu Eurocom), nikoliv v USD. Vyjde vás to o několik tisíc levněji. Zhruba stejnou částku ale zaplatíte i u českého distributora Goldmax, navíc jsou časté slevové akce (jedna právě probíhá).

Pracovní nebo herní stanice?

Jasnou devizou všech Eurocom (Clevo) strojů je možnost volby komponent ze široké škály, zejména u strojů s desktop paticí, je nabídka procesorů vysoká. V konfigurátoru lze vybrat z několika procesorů, v nabídce jsou Core i7-6700, Core i7-6700K a Core i5-6600K. Osadit lze ale kterýkoliv Skylake i Kaby Lake. Jelikož jde přeci jenom spíše o herní stroj, nelze vybrat Xeony s více jádry, což také Eurocom (v ČR distribuce Goldmax) má v nabídce jiného stroje. Na druhou stranu je ale možné spíše herní procesor doplnit i profi grafikou, v nabídce je několik typů Nvidia grafických čipů. Zvolit můžeme GeForce GTX 1080, GTX 1070 nebo GTX 1060 stejně tak třeba Quadro M5000M. o Takový stroj je pak možné použít pro CAD-CAM aplikace nebo simulace. Co se týká displeje, v nabídce jsou tři. První je FHD 1920x1080 IPS, druhý 4K 3840x2160 G-sync a třetí nejlevnější FHD TN. Nabídka konfigurací je široká.

