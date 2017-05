Nvidia Titan Xp ve 23 hrách a testech, včetně OC na vodě

Dnes to bude bez kompromisů a osekaných jader GPU. Titan Xp nabízí nejvýkonnější GPU s nejvyšším výkonem na trhu za suverénně nejvyšší cenu na trhu. Plné jádro GP102, 384bitová sběrnice a vyšší takt pamětí v základu. My ale nasadíme také vodní blok a podíváme se, kam se dá dostat. Nic výkonnějšího už v roce 2017 nebude!

Nvidia Titan Xp – nejvýkonnější GPU roku

U Nvidie je to v řadě posledních let vždy stejné (od Volty čekám to samé). Nejprve nám ukáže nejvýkonnější GPU nastávající generace „na papíře“ (správně spíše na pódiu), což proběhlo v květnu loňského roku (Nvidia ukázala P100 čip měl v plné konfiguraci 3840 CUDA jader a paměti HBM). Prodává se ale dodnes osekaný. Poté následovalo malé jádro GP104 na GeForce GTX 1080. Spekulovalo se, zdali P100 také dorazí do herních grafik, což se nakonec stalo, ovšem místo řadiče pamětí HBM podporuje jen levnější GDDR5X. Takto nazvaný čip GP102 se v létě dostává do ultimátní grafické karty – Titan X. Ihned po jeho vydání se zase všichni ptali, zdali se někdy objeví plně odemčený třeba jako „Titan X Black“. To se stalo celkem záhy (v listopadu), ovšem šlo o čistě profesionální kartu Quadro Q6000. To dávalo tušit, že Nvidia má plné jádro GP102 v rukávě, a vytáhne ho, až bude chtít.

Od začátku roku se pak šuškalo, že Nvidia na jaře uvede GeForce GTX 1080 Ti s jádrem GP102 a posune výkon téměř rok staré GeForce GTX 1080, což se také v březnu stalo. Na trh dorazila GTX 1080 Ti a měla stejný počet jader CUDA jako Titan X, má jen méně ROPs a užší paměťovou sběrnici. Jelikož má ale vyšší takty, na defaultu Titan X porazila o pár procent. Prémiové edice přetaktované z výroby pak Titan X poráží klidně i o deset procent a více. A to vše za (dejme tomu) polovinu ceny u základní verze, a stále významně levněji i u nejdražších GTX 1080 Ti. Titan X tím skončil, jeho prodej byl také oficiálně ukončen. No a Nvidii nezbývalo než uvést něco, co ho nahradí.

Náhradou je Titan Xp, plně odemčené jádro GP102 s plnou paměťovou sběrnicí. Karta má základní frekvence stejné jako GeForce GTX 1080 Ti a paměti dokonce rychlejší, čímž si Nvidia pojistila jeho vyšší výkon, ovšem jen proti referenci. Cenovka zůstala stejná, pro české zájemce 37 500 Kč s daní, v Německu to je to 1350 eur a ve Spojených státech 1200 dolarů.

Po objednání máte kartu většinou do tří až pěti dnů doma. Nvidia sama karty neprodává, vše svěřila společnosti DRI, která má sklad pro EU v Irsku. S těmi také budete řešit případnou reklamaci a tam na své náklady posílat třeba vadnou kartu. Zákaznická linka (první linie) je ale někde v Indii, Asii a věřte, že domluva s nimi je hodně těžká.

Na tomto místě je nutné podotknout, že si Nvidia popudila mnoho svých nejmovitějších zákazníků. I když se čekalo, že GTX 1080 Ti nabídne po půl roce obdobný výkon za nižší peníz, nikdo nečekal, že cena bude až tak nízká a výkon až podobný, že to Titan X úplně vymazalo z mapy. Všichni ti, kteří si koupili Titan X, se teď cítí celkem podvedeni. Hlavně tím, že ihned po prvním políčku s názvem GTX 1080 Ti následoval druhý – Titan Xp za stejnou cenu jako Titan X. Nvidia nikdy neuvedla dva Titany během ročního cyklu takhle brzy po sobě. Vyhrál jedině ten, kdo se svého Titanu X ještě před uvedením GTX 1080 Ti rychle zbavil a poté koupil rovnou Titan Xp.

Pokud chcete to nejlepší, a nestačí vám maximálně přetaktovaná GeForce GTX 1080 Ti, což je dnes v tomto segmentu jasná volba (což ukázal náš článek s nejlevnější kartou na vodě), můžete si koupit Titan Xp. Pokud ale hrajete na nižším rozlišení než 4K, anebo máte nepřetaktovaný CPU, ani to nedělejte. Výkon této karty brzdí všechny CPU světa, dokonce i masivně přetaktované. Je dokázáno, že i takový Core i7-7700K na 5 GHz kartu stále omezuje, jelikož pokud jej vyženete výše pod dusíkem, grafika stále škáluje výše. Titan Xp je bezesporu grafika dobrá jen na 4K.

Problém, který hraní ve 4K má, je jasný – nedostatečný výkon GPU. Aby bylo možné rozhýbat čtyřnásobek pixelů proti full HD plynule, potřebujete brutální výkon, a i to bude málo. Je spousta méně náročných her, kde si můžete ve 4K dovolit maximální detaily a hratelné to bude, ale také hromada her, kde to tak není.

Mnozí namítnou, že u tak vysokého rozlišení není potřeba vyhlazovat, a výkon karty může být celý věnován maximálním fps. Není tomu tak, i na 4K jsou hrany stále „zubaté“, při pohybu se na nich hemží pixely a vyhlazování a aniso je nutností (u některých her to lze překousnout i bez). Já na 4K ale tyto funkce zapínám, protože jinak se mi obraz nezdá ideální. To ale záleží jistě na vkusu každého hráče. A co víc, u některých her ani vypnutí AA moc nepomůže, protože kvalitnější metody vyhlazování (např. MSAA) už ani nepodporují.

V tuto chvíli mám ve 4K změřeno 20 her a trojici nejnovějších benchmarků. Srovnávat budeme několik grafických karet. Základ tvoří Asus GeForce GTX 1080 Strix, což je mírně přetaktovaná karta. Další grafika v porovnání je Nvidia Titan X na základních taktech a poté i přetaktovaný na vodě (stabilních 2060 MHz). Vymazlenou GTX 1080 Ti zastupuje Asus GTX 1080 Ti Strix Gaming. Ta nám ukáže výkon nejvýkonnějších vzduchových GTX 1080 Ti. Jako maximum možnosti GTX 1080 Ti bude Asus GTX 1080 Ti Turbo na vodě s taktem 2100 MHz. Posledním dílkem skládačky bude samozřejmě Nvidia Titan Xp na defaultu a také na svém maximu, na vodě.