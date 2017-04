V99 je špionážní IP kamera s online přenosem na mobil

Kamerku snadno připojíte do domácí WiFi sítě a můžete tak získat online přenos monitorovaných prostor na váš chytrý telefon s Androidem a iOS pomocí bezplatné aplikace BVCAM. Záznam se současně ukládá na vyměnitelnou TF kartu s kapacitou až 32 GB. V99 je napájena akumulátorem s kapacitou 2000 mAh, který by měl zajistit nepřetržitý chod až po dobu tří hodin.

