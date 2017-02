Nintendo se pochlubilo finančními výsledky

V čele žebříčku nejcennějších značek světa je Google. Vyplývá to z informací výzkumné společnosti BrandFinance. Do první pětky se dostaly také ...

Nintendo prodalo celkem 14,7 milionu nejnovějších her Pokémon Sun a Pokémon Moon pro herní konzole 3DS. Díky tomu stoupl i prodej samotných handheldů 3DS na 3,74 milionu kusů. Firma se zároveň v poslední době snaží získat pozice i na trhu her pro mobilní telefony, který je velmi lukrativní.

Zisk tohoto japonského herního gigantu se v uplynulém čtvrtletí více než zdvojnásobil a to hlavně díky hrám Pokémon Sun a Pokémon Moon. Firma si na svůj účet připsal bezmála 65 miliard jenů, tedy v přepočtu 14,4 miliardy korun. Zástupci podniku navíc věří, že se jim bude dařit i nadále. Už za necelé dva měsíce totiž uvedou do obchodů konzoli Switch.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.