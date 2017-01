Dell uvede na trh nové pracovní notebooky s předinstalovaným OS Ubuntu

Dell ale nyní nabídl také možnost volby jiného operačního systému. Konkrétně si budeme moci zvolit systém Ubuntu 16.07 LTS namísto Windows. Všechny modely by se měly objevit na trhu nejspíše ještě v tomto měsíci a konkrétně se to týká modelů Precision 3520, 5520, 5720 a 7520.

