Sony letos vydá několik her pro chytré telefony

Společnost u uživatelů zabodovala hitovkou Pokémon Go a před nedávnem vydala běhačku Super Mario Run, která se stala vůbec nejstahovanější aplikací v historii App Store. Avšak zatímco za vývojem Pokémon Go stojí vývojářské studio Niantic, dobrodružství s vousatým instalatérem se nese plně v režii úspěšného podniku.

Na lukrativní trh s hrami pro chytré telefony a tablety vstoupí letos i japonské Sony. Do konce roku bychom se měli dočkat uvedení až šesti titulů. Celkem podnik prý pracuje na deseti hrách. Uvedla to agentura Reuters.

