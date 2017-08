Jak je těžké milovat Apple: Když jde firma proti uživatelům

Někteří mě označují za jablíčkáře. Někteří mě označují za applefoba. Pravda je taková, že Apple uznávám jako jednu z nejvýznamnějších společností, které utvářely obor spotřební počítačové elektroniky. To ale neznamená, že nejsem naštvaný ve chvílích, kdy Apple provede svým fanouškům něco opravdu ohavného.

I ti, kteří opravdu a upřímně nenávidí Apple, jim musí přiznat zásluhy o rozvoj cenově dostupné počítačové technologie, zvláště té založené na grafickém rozhraní, navržené Douglasem Engelbartem a jeho vývojovou skupinou ve vývojovém středisku Xerox. Apple vytvořil obor domácích počítačů, přinesl koncept jednoduchosti a uživatelské přívětivosti, zdůraznil význam designu a naučil vývojáře počítačů, že i počítače mohou být krásné.

Já osobně miluji úplně první fázi Apple, kterou v podstatě nesl Steve Wozniak, jenž navrhl nejen Apple I, ale také další stroje a nesl v sobě výrazného Open Source ducha. Jím psané manuály byly skvělé a vedly k fantastické záplavě periferií a doplňků pro Apple II, který se stal inspirací pro celé generace tvůrců hardware i software. Wozniakův Apple byl zcela jiný, než následné fáze, které se spíš než na propagaci výpočetních technologií, čistotu, modularitu a otevřenost, soustředily hlavně na výnosnost, realizovanou možnými i nemožnými způsoby.

Předně, Apple obscénně využívá plánované zastarávání neboli planned obsolescence. Natvrdo zabudované baterie, masivní používání lepidla a další techniky způsobují, že životnost nových produktů Apple je předem limitovaná. Apple rozhodně využívá kvalitní komponenty, například jimi využívané baterie mají výborné vlastnosti i po letech, ale je velký rozdíl mezi strojem, u kterého je možné snadno servisně vyměnit zastarávající baterii a strojem, u kterého to v podstatě nejde.

Tento vskutku příšerný trend od Apple přejímají i jiné firmy, jako například donedávna velmi racionálně se chovající Microsoft. Extrémně drahý slepenec komponent a lepidla pod názvem Microsoft Surface Pro 5 dostal od iFixit drtivé skóre (ne)opravitelnosti 1/10. Microsoft u tohoto modelu odstranil jedinou upgradovatelnou komponentu – totiž SSD úložiště – a všechno je tam naletované, nalepené a prakticky neopravitelné. Tohle je opravdu čistě Apple design!

Problém je nejen v tom, že stroje jsou limitovány nejslabší komponentou, tedy obvykle baterkou, ale nové telefony nedovolují ani výměnu tlačítka Home, které je natvrdo svázáno s deskou. Pokud se s přístrojem něco stane, obvykle to znamená kompletní výměnu – a to i v případech, že by taková operace nemusela být nutná. Legendární je video Louise Rossmanna, který v reálném čase předvede opravu základní desky Macbooku výměnou komponent za 2 USD. On sám si za podobnou opravu včetně diagnostiky a práce účtuje 300 USD, Apple nabízí pouze výměnu desky za 750 USD.