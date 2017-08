Apple III: nešťastný neúspěch společnosti Apple

Pokud existovala aspoň nějaká kompatibilita, byla to mezi stroji s profesionálním systémem CP/M. Tento první operační systém na mikropočítačích představoval ve své době vrchol a počítače, na kterých běžel, byly obvykle manažerské a patřičně dražší. Ovšem nemuselo se jednat o nějaké vrcholy technologie, protože CP/M sice k běhu potřeboval drahou disketovou jednotku, ale jinak to byl textový a na hardware vcelku nenáročný operační systém.

