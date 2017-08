The Elder Scrolls Morrowind: Konečně MMO, které stojí za to

Z toho vyplývá, že vývojáři jakož i vydavatelé poměrně tvrdě narazili (překopání z placené onlineovky na hru živenou úvodní koupí a mikrotransakcemi určitě něco stálo, nehledě na to, že utrpěla pověst obou společností). A soudě podle úrovně Morrowind, prvního plnohodnotného rozšíření, se možná i dovtípili, že strojové nasekání tematického prostředí v TESO hráčům prostě nestačí. Tím chci říct, že Zenimax konečně sešlápl plyn a ukázal nám, co umí.

Pozn.: Orsinium nebylo špatné, přidalo hlavně co do vyprávění příběhu, ale stejně to ještě nebylo ono.

Tento krok TESO dokázal stabilizovat, alespoň to tvrdili vývojáři ve svých výročních zprávách, nicméně žádné ze čtyř doposud vydaných DLC (Imperial City, Orsinium, Thieves Guild a Dark Brotherhood) u hráčů neprobudilo ani z poloviny takový zájem, jako vydání DLC ke hře World of Warcraft.

Kdyby The Elder Scrolls Online (dále jen TESO) hodnotila dnes, shrnula bych to asi nějak takhle: Tuctový tahák na peníze se zbytečně roztahaným světem, vleklým tempem a celkově neosobním přístupem.

Od mého prvního spuštění The Elder Scrolls Online uplynulo hodně času v potoce. Mé první pocity z původně placené onlineovky najdete zde. S odstupem času musím uznat, že hra působila trošku vyčpělým dojmem. Každá hodina strávená nad rámec recenze byla stále nezajímavější. Až si člověk nakonec uvědomil, že ho to vlastně nebaví (6/10).

Do světa The Elder Scrolls Online před pár týdny přibylo rozšíření s názvem Morrowind. Ta jistě zahraje na strunu všem pamětníkům, kteří se před lety proháněli po Vvardenfellu. Naštěstí ale nezůstane jenom u ní. V čem tkví hlavní přednosti tohoto rozšíření a stojí si TESO kvůli němu konečně pořídit? Odpověď vás čeká uvnitř.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.