Playerunknown´s Battleground: CS:GO má problém

360 000 prodaných klíčů za první tři dny. Čtyři miliony prodaných kopií a 25 tisíc banů hráčů po třech měsících. Momentálně se titul Playerunknown´s Battlegrounds řadí mezi TOP 5 nejhranějších her na steamu. Nabízí stovky hodin brutálně zábavné adrenalinové akce, která jen tak neomrzí. Otestujte své dovednosti na ostrově smrti i vy.

Úvod

Výše zmíněné statistiky by mohla leckterá vývojářská studia nepříliš známým Bluehole, Inc. závidět. Momentálně se spolu s tituly DOTA 2 a CS:GO dělí o první příčky v maximálním počtu aktuálně připojených hráčů. Vzhledem k tomu, že hra je momentálně stále ve vývoji v tzv. Early Access režimu, jedná se o nevídaný úspěch. V tomto článku se detailně podíváme, v čem je tento koncept nový, jak se vyvíjel a jaké jsou plány do budoucna.

Před nedávnem už dokonce na chvíli překonal počet hrajících hráčů i Counter-Strike: Global Offensive

Před dvěma měsíci, chvilku po launchi, jsem se po dlouhé době sešel s kamarádem, který, krom toho, že je stejně jako já nadšenec do virtuální reality, je také náruživým hráčem počítačových her. „Préco, hraješ Playerunknown´s Battlegrounds?“ Zeptal se mě. „O tom jsem neslyšel, o co jde?“ Zavrtěl jsem hlavou. Marek mi okamžitě začal s nadšením vyprávět o celkovém konceptu hry, čímž mě po krátké chvíli naprosto nadchnul.

Princip hry je velmi chytlavý a přitom jednoduchý. Vychází z maximálně krvavého japonského filmu Battle Royale, ke kterému se vrátím později. Se stovkou dalších lidí seskočíte na ruský ostrov. Místo dopadu si vyberete sami. Po seskoku u sebe nemáte vůbec nic a prohledáváte domy, bunkry, střelnice, prostě veškeré objekty ve snaze najít ten nejlepší loot, který vám pomůže být vítězem – tím jediným přeživším na rozlehlé mapě ostrova. Má to však jeden háček. Okruh herní oblasti se neustále zmenšuje v čím dál tím kratších intervalech a kdo mimo tento okruh zůstane, zemře. Okruh se zmenšuje do té doby, dokud nezůstane jediný vítěz. Budeš právě ty ten největší zabiják ze stovky šťastlivců?

Battle Royale bude zřejmě neznámý pojem pro mladší generace geeků, jelikož se jedná o film z roku 2000, a ještě navíc z Japonska. Vzpomínám si, když jsem film poprvé viděl s otevřenou pusou a s nadšením jej pustil nezletilému bratranci, který z něj pak měl noční můry. Film vypráví příběh o skupině náctiletých studentů, kteří byli vládou, jako ostatně každý rok, vylosováni do krvelačné „soutěže“. Nic zlého netuše si vyrazí na školu v přírodě, chvíli po odjezdu jsou však všichni uspáni plynem.

Battle Royale movie

Probudí se ve zvláštní třídě opatřeni obojky na krku. Nejprve shlédnou tutorial, kde jim mladá Japonka zábavným, stylem typickým pro zemi zapadajícího slunce, vysvětlí, že když zůstanou mimo herní oblast nebo se pokusí obojek sundat, nálož v něm ukryta vybuchne. Pravidla hry jsou jednoduchá. Každý dostane batoh s náhodným výběrem zbraní a na ostrově se musí navzájem pozabíjet. Ten nejtvrdší, který přežije, vyhraje zpět svůj život a může toto nevraživé místo opustit. Skupina zhruba třiceti studentů tak postupně popadá batohy a v krátkých časových intervalech v panice opouští třídu směrem do divočiny, aby bojovala o svůj holý život.

Jak to vlastně začalo?

Za celým projektem stojí nápad moddera Brendana Greena, hráče s přezdívkou Playerunknown, který nejprve vytvořil mod do Army 2 pod názvem DayZ: Battle Royale. Poté, co se z DayZ stál samostatný titul, předělal svůj mod do Army 3 pod názvem PLAYERUNKNOWN´s Battle Royale. Tento mod spatřil světlo světa 9. dubna 2015 a mezi hráči se těšil velké popularitě.

Modifikace začala mimo jiné zajímat i vývojáře ze studia Daybreak Game Company, kteří ho najali coby konzultanta pro vývoj titulu H1Z1. Významným způsobem se tedy podepsal pod samostatným titulem H1Z1: King of the kill.

V lednu 2015 získalo studio Bluehole, které se zabývalo vývojem mobilních her a MMO titulů, pod svá křídla studio Ginno Games z Jižní Koreje, které se zabývalo vývojem MMO her pro PC platformu. Bluehole znalo herní princip Battle Royale už z dob, kdy prvně spatřil prvně světlo světa v podobě DayZ (ten nebyl v Koreji příliš populární). Studio chtělo titul vytvořit dle konceptu „hra jako služba“ a vydat ji co možná nejrychleji, aby mohlo vydělané peníze investovat do jejího dlouholetého vývoje.

Jelikož Bluehole koncept Battle Royale velmi zaujal, zkontaktovali Greena, který toho času končil spolupráci v Daybreak Game company. Netrvalo ani týden a už seděl v letadle směr Jižní Korea. Po dojednání podmínek začal v Bluehole pracovat na pozici kreativního ředitele.

Vývoj začal začátkem roku 2016 s jasným plánem vydat hru během jednoho roku. Na hře nejprve pracovalo 35 programátorů, v červnu tohoto roku se rozrostl vývojářský tým na 70 a v blízké budoucnosti se počítá s devadesáti programátory. Celý tým dobrovolně pracuje díky bezmezné víře často přesčas a není tajemstvím ani podpora studia Bohemia Interactive, které do hry přispělo motion capturing animacemi postav. Dost bylo historie, pojďme se na titul podívat blíže.