Jak se zastánci vize konce 19. století střetli s 21. stoletím

Nátlakové cyklistické skupiny jako Auto*Mat žádají pro členy svého kmene exkluzivní výsady jak na úkor automobilistů, tak i chodců. A nejen to: Ze své vize budoucnosti, připomínající Saigon 50. let, vyhání i moderní pohybovadla ze stejné skupiny: Segwaye, hoverboardy, elektrokola i elektrokoloběžky. Ty totiž do cykloaristokratických vizí nepatří!

Cykloaristokraty nemám rád. Ohrožovali mě na zdraví a životě už víckrát než automobilisté, což je bohužel důsledkem toho, že jim nikdo nevyhradil jejich adekvátní místo ve společnosti. Sami sebe vidí jako dopravní progresivce, což je poněkud bizarní, protože většina jejich historických vzorů cyklistiku opustila a motorizovala se. Čína, Vietnam – země, kde bicykl doslova vyhrával války, se pozvolna motorizují, což souvisí s tím, že kolo je sice pěkné hobby, ale zatraceně nepraktický dopravní prostředek, pokud míníte jet nakupovat do Německa.

SAIGON 1952 - Cycles Swirl Around a Traffic Circle in Saigon, the "Paris of the Orient" (zdroj: Flickr)

Jako chodec, pohybující se metropolí doslova za každého počasí, vím, že kolo v žádném případě jiné dopravní prostředky nenahradí. Cykloaristokraté často vyzdvihují, jak skvěle lze použít velocipéd k cestám do práce, ale v reálu je venku vidíte pouze v době, kdy je hezky. Stačí, aby se ochladilo či poprchávalo a cyklostezku máte sami pro sebe.

zdroj: Max Pixel

V okamžiku, kdy se vyčasí, si ale rychle obnovíte instinkt každou chvíli se otáčet, protože jako chodec nemáte zpětná zrcátka a řada cyklistů si hezké počasí vyloží jako vhodnou situaci pro trénink časovek na Tour de France.

V mnoha případech se řítí po chodnících velmi bezohledně, a přestože sami na plakátech vyzývají motoristy, ať jim na vozovce dávají dostatečné odstupy, vedle chodce to nezřídka střihnou jako Tom Cruise v Top Gunu. Jejich dvojjaký postoj, totiž zbabělost vůči automobilu a aroganci vůči chodci, je pro ně docela typický. Pro chodce ovšem představuje jejich kinetická energie celkem problém, jelikož mají dost hmotnosti a obvykle jsou dost rychlí. Jak nám říká rovnice, je právě jejich rychlost tou větší částí problému: E = ½ mv²