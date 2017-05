Endless Space 2: větší, hezčí a ještě zábavnější

Vesmírná 4X tahová strategie Endless Space 2 se přibližně po osmi měsících v předběžném přístupu na Steamu překlopila do své ostré verze. A pokračování Endless Space vypadá přesně tak, jak by měl správný nástupce vypadat. Ponořte se do zábavného světa objevování, zkoumání, ničení i politikaření ve vesmíru.

Endless Space před lety mezi hráči 4X tahových strategií (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) způsobila senzaci. Na trh se totiž trošku netradičně dostala bez velkohubých prohlášení a ovací, s čímž moc nekorespondoval fakt, že byla opravdu dobrá. Téměř až neskutečně dobrá. Na to že za ní stálo menší, do té doby neznámé vývojářské Amplitude Studios, to prostě byla pecka.

Sama jsem Endless Space kdysi hrála. Díky recenzi tady na PC Tuningu jsem si vzpomněla, že se mi na ní líbil především velmi přehledný interface a bohatý technologický strom. Tyto dva jasné klady byly podpořeny ještě obrovskou snahou tvůrců zlepšovat hru a doplňovat ji o nové prvky i po jejím vydání.

Recenze hry Endless Space na PC Tuningu

S odstupem času naopak musím uznat, že grafika hry nebyla zase tak úchvatná, nicméně vzhledem k tomu, že hra vyšla z malého vývojářského studia stále docela ušla. Hra díky používání spíše jednoduchých grafických prvků navíc byla HW poměrně nenáročná, takže jste si ji mohli dobře zahrát i na slabším stroji.

K tomuto (ne)dostatku se pak připojily ještě dvě jasné nevýhody. V první řadě šlo o přílišné zapojení prvku náhody v soubojích, v druhé potom o nevýraznou příběhovou složku. Na fakt, že výzkumné položky používaly dost složitou terminologii, jsem si časem docela zvykla, takže tento bod bych z minusů asi nakonec vyškrtla. Ostatně u strategií jako je Endless Space člověk obvykle tráví desítky, či možná i stovky herních hodin, takže na nějakou tu terminologii si nakonec přivykne.

Hlavní otázkou recenze Endless Space 2 tedy je, jak si tvůrci za pomoci herní komunity poradili s nedostatky předchozí hry, a zdali Endless Space 2 stojí za koupi.