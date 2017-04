Nejlepší tycoony: Zahrajte si na dokonalý podnik

Už vás omrzely střílečky, akční hry, RPG, či závodní hry? Nebo jste dokonce těmto hrám nikdy moc nefandili? Tak to vaše oči zabloudily na ty správné řádky! Nahlédněte s námi na nejlepší tycoony pro stolní počítače a načerpejte inspiraci pro vaše další herní radovánky! Výběr z nejlepších tycoonů následuje!

Pojďme si nejprve vymezit pojem. Tycoon je subžánr obchodních simulací, respektive ekonomických simulací, do kterých patří třeba i budovatelské strategie. Na rozdíl od takového SimCity a jemu podobných se tycoony liší tím, že se zaměřují na jednu z obchodních oblastí (například na vývoj her, na provozování dopravní společnosti, na provozování parku atd.), přičemž kladou důraz na obchodní stránku, nikoliv na samotné budování.

Většina těchto her se přitom nebrání ani reflektování skutečných událostí. V Game Dev Tycoonu tak postupně můžete vyvíjet pro skutečné konzole (jen s trošku pozměněným jménem), jejichž vydání došlo ve hře podobně jako vydání těch skutečných herních konzolí.

Reálné by do jisté míry měly být také reakce hry na hráčovy akce. Když v roce 2009 začnete vyvíjet hry pro Game Boy Advance, asi s tím neuděláte takovou díru do světa, jako kdybyste tyto hry vyvíjely o dvě dekády dříve. Když v roce 1995 začnete vyvíjet klasické point-and-click adventury, pravděpodobně časem zkrachujete stejně jako se to stalo všem vývojářům, kteří nezachytili nástup 3D akcelerátorů a boom trojrozměrných her. A tak bychom mohli pokračovat prakticky do nekonečna.

Z toho tedy vyplývá, že tycoony (pokud je tvůrci dobře uchopí) mohou lidi do jisté míry vzdělávat. Když pominu Hospital Tycoon, kde se hráči mohli naučit maximálně to, že nemocní lidé mají nafouklou hlavu nebo že jsou rovnou neviditelní, zbývají nám právě takové počiny jako Game Dev Tycoon. Ty nám předkládají docela reálné indicie, s nimiž můžeme dále pracovat.

Věřím, že velký potenciál tycoonů do budoucna někteří tvůrci dokážou pořádně využít a konečně nám připraví nějakou vzdělávací hru, u které se nebudeme bavit jenom tak napůl.

Teď ale honem zapomeňte na nějaké vzdělávací hry a pojďte se naplno bavit. Na následujících stránkách najdete seznam osmnácti her s touto tématikou, s nimiž se vám to povede nejlépe.