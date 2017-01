Bitva o kryptografii přichází

V minulosti byla kryptografie značně omezená – a to hlavně na krátké zprávy strategického významu, které bylo nutné přenést přes potenciálně nepřátelské území. Za starého Egypta umělo číst zhruba jenom jedno procento obyvatelstva, takže už písmo samo představovalo jakousi kryptografii, kterou uměli číst jen vyvolení. Text v hieroglyfech se dal zapsat více způsoby, z nichž si pisatel mohl vybírat ten „zalomením nejhezčí“, což nadále komplikovalo čtení. Mezi hieroglyfy se dají najít znaky úmyslně změněné či poškozené (věřilo se, že písmo dovoluje zhmotnit popsané, takže se někdy znaky obsahující nebezpečná zvířata dělily, aby byly „neškodné“), Wikipedia také zmiňuje kryptohieroglyfy, které asi neměly žádný význam, ale přidávaly se do nápisů z estetických důvodů, anebo proto, aby byl text zajímavější.

