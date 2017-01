Resident Evil 7: Okusíte strach ve všech podobách!

Panské sídlo daleko od civilizace. Jeho průčelí na vás zlověstně shlíží, jako by říkalo: „ať tě ani nenapadne sem vlézt!“ Jenže je v něm nejspíš vězněna vaše přítelkyně. A pozor, je tu také silně podivínská rodina, která si její nalezení asi taky moc nepřeje. Troufnete si vydat se na dobrodružství, z kterého možná ani neexistuje cesta zpět?

Příznivci hororů měli o nejočekávanější hře tohoto roku už dlouho jasno. Capcom nás vytrvale krmil útržky z připravovaného hororu Resident Evil 7: Biohazard, čemuž před Vánoci nasadilo korunu vydané demo. Pokud jste ho hráli, bylo vám naprosto jasné, že tuhle hru musíte mít. A pravděpodobně jste si ji předobjednali. A pravděpodobně ji už hrajete (pro předobjednávky byla k dispozici dokonce den před plánovaným vydáním). A zcela jistě si přitom vrníte blahem!

Capcom si zkrátka nechal to nejlepší na konec. Nejprve nás zaplavil remasterovanými verzemi starších her, aby pak šílenství jménem Resident Evil zakončil stylově – úplně novou hrou, která se sice navrací ke kořenům série, ale přitom vás ovane aktuálním grafickým zpracováním a zmodernizovaným herním systémem.

Na odklon od zajetého koloritu Resident Evil 7 poukazuje už svým zasazením. Po dlouhých třech letech, kdy už v to ani moc nedoufáte, vás najednou kontaktuje vaše pohřešovaná manželka. Je naživu. A chce, abyste ji vyhledali v jednom panském sídle. Vzkaz vypadá dosti naléhavě, zoufalství vaší ženy je děsivé. A tak sedáte do auta a vydáváte se směrem, kam vás pošle. Střih.

Po třech letech mlčení vám přijde video-vzkaz od manželky. Je jasné, že tady něco nehraje.

Společně se svými dvěma kolegy stojíte před zlověstně vyhlížejícím panským sídlem. Zde se podle všeho mělo beze stop ztratit přibližně dvacet lidí a vy se tuhle záhadu chystáte rozluštit – ostatně je to vaše práce. Jakožto kameraman se podílíte na natáčení televizního pořadu Záhady a konspirace. Po vylomení dveří se bezmyšlenkovitě sunete vpřed. Rutinní průzkum se ale brzy zvrtne.

Těchto útržků se do hlavní linie promítá více. Některé jsou do hry přímo zabudované, jiné jsou zcela dobrovolné a pouštíte si je z VHS kazet, které v sídle naleznete. Tyto útržky jsou hratelné a přibližováním důležitých událostí osvětlují příběh.

Tyhle krasavce ve hře potkáváte docela často. Většinou na vás bafnou ve chvíli, kdy to absolutně nečekáte.

Zajímavý nápad je navíc velmi dobře vyveden. Útržky nejsou jednotvárné – zatímco někdy budete bojovat o holý život, jindy budete zavřeni v blíže nespecifikované místnosti a jako krysa v bludišti se budete snažit najít cestu zpět. Hratelnost díky tomu osciluje od survivalu až po klasickou logickou hru v prostoru, přičemž příběh odkrývá své vrstvy jako cibule.

Aniž bych cokoliv prozrazovala (pokyny pro recenzenty – tedy co by člověk v recenzi neměl prozradit, a co ano – byly opravdu rozsáhlé, a podle mě zcela oprávněně), k příběhu řeknu už jen to, že se mu jako ve správném hororu neustále daří kličkovat a posouvat ten moment překvapení (a strachu a zhnusení) až na úplný konec. To mimo jiné znamená, že divná rodina je vlastně jenom začátek.

Divná rodina v celé své kráse (kromě nemohoucí stařenky, kterou máte po levé ruce).