Asus Maximus IX Extreme – bez vody ani ránu!

Hned v úvodu rovnou říkám, že tohle je čistokrevný highend, zapomeňte na poměr ceny a výkonu, pokud hledáte nějakou výhodnou desku, tahle pro vás není. Je drahá, exkluzivní, maximálně nabušená funkcemi a vůbec není cenově výhodná. Když si koupíte Maximus IX Formula a k ní monoblok, bude vás to stát méně než Maximus IX Extreme. Pokud vás tedy napadlo, že ušetříte koupí této desky za vodní blok, tak nikoliv. Tohle je prostě Rolls-Royce mezi deskami se Z270, a platíte zde hlavně za exkluzivitu celého řešení. Pokud se vám ale líbí a máte vodu, není co řešit, udělejte si radost. Výbava je totiž brutální...

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.