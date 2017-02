Taktujeme Kaby Lake i7-7700K na Z270 ASRock Extreme4

Pokud hodláte umístit výkonný procesor do kompaktnější skříně nastává většinou problém a to s výběrem chladiče. Kompaktních chladičů pro malá HTPC či ...

Konkrétně by mělo jít o dva nové čtyřjádrové modely do patice LGA 1151, které nemají integrovaný grafický čip a jsou odemčené pro ...

Předchozí model ASRock Z170 Extreme4 byl mezi lidmi velmi oceňovaný, protože nabízel za výbornou cenu dobrou výbavu i výkon. V internetových komunitách jste si mohli všimnout, že deska často zaznívala coby odpověď při otázkách na to, jak nejlépe sestavit PC v určitém budgetu. Za mě byl model Extreme4 na čipsetu Z170 úspěšným a ASRocku se velmi povedl. V dnešní recenzi se podíváme na to, jak si stojí stejnojmenný model na čipsetu Z270, jaké jsou hlavní rozdíly oproti předchozímu modelu a protože se jedná o desku s čipsetem řady Z, bude nás hlavně zajímat taktování, limity a schopnosti desky se stejným kusem křemíku, o kterém už víme, jak se chová, jakou maximální frekvenci zvládne s jinou, konkurenční deskou a jakých maximálních frekvencí dosáhne.

