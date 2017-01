MSI Z270 Gaming M7: Herní deska pro Kaby Lake

Tím ale herní desky zdaleka nekončí, následuje totiž modelová řada „Arsenal“. Sem patří modely Tomahawk, Mortar a Bazooka . Všechny s čipsety Z270, B250 nebo B270M. Celkem jde o sedm desek v této skupině. Uzavírají ji dva „bílé“ modely s označením Arctic . Je mi jasné, že už jste se dávno ztratili v množství modelů, ale stále ještě nekončíme. V sérii PRO MSI nabízí Z270 SLI a SLI PLUS . Nejlevnější řada je určená spíše do kanceláře a domácího PC. V ní jsou modely PC MATE, PRO a PRO-VDH . Čipset můžete míz Z270, H270, B250, B250M, B250I. Výběr je ale složitý, porovnávat dvacet osm desek už zabere nějaký čas.

Jak už jsem zmínil, předloni MSI uvedli se startem Skylake jen dvanáct desek, letos je jich dvacet osm. To je upřímně naprosto šílené, a nechápu to. Trh není segmentován na takové malé kousíčky, aby bylo nutné obsadit tolik skulinek, ale už se stalo.

S novými procesory opět dorazila i záplava základních desek. Výrobci se snaží obsadit každou cenovou hladinu trhu, rozdíly jsou v rámci stokorun. Konkrétně MSI uvedlo na trh dvacet osm desek (při startu Z170 to bylo jen dvanáct), a další jistě přijdou. Cena dražšího modelu od levnějšího se liší o pár stokorun, průměrně o 300–500 Kč. U desek z vyššího segmentu je to víc, ale také ne mnoho. Zkrátka celá škála cen je zastoupená a zákazník je tradičně zmaten. Nnabídka je tak nepřehledná, že vybrat mezi podobně drahými deskami je těžké. Nejlevnější deska stojí 3700 Kč s DPH, nejdražší je pak za necelých 12 000 Kč s DPH (zatím nejsou v ČR dostupné). Nejvyšší model v českých obchodech je Z270 Gaming M7 za 7200 Kč (tu dnes testujeme).

