Počítače a jejich úhlavní nepřítel: Kam s teplem?

Podobný problém byl u notebooků, kde se musel vymyslet takový systém proudění vzduchu, aby počítač v zátěži nepřehříval lithiovou baterku, protože to je velice špatný nápad. Lithiová baterka se zahřívá sama při nabíjení, při vybíjení a fakt ji nepomůžete, když ji ještě budete ohřívat čipsetem, procesorem a grafikou. S postupem času začne její obal bobtnat tím, jak se obal baterky nafukuje – a vážně to není hezký pohled, i když to nevzplane, tlak v baterce může být tak velký, že začne trhat vnější obal. Navrhnout kompaktní počítač tak, aby se nepokoušel sám sebe ugrilovat, není vůbec žádná legrace!

Teplo bylo problém vždycky. Když se dívám do starých osmibitů, vidím jasně membránu klávesnice, která pravidelně křehla a praskala nad procesorem a nad výkonovými tranzistory. Teplo byl pekelný problém u výrobků Apple, protože Steve Jobs měl rád ticho a žádal jen zcela minimální větrání. První Macintoshe proto měly problém s teplem na hranici tavení plastu, ale objevovalo se to i později, například iMacy G5 (2004) měly chronické problémy s přehříváním a masově umíraly.

Tepelná smrt je někdy efektní, například když se vám upečou paměti u grafiky a hra se vám na obrazovce začne až směšným způsobem rozpadat. Někdy je záhadná – to když se upeče třeba systémová paměť, která začne produkovat bizarní chyby a nestabilitu v systému. Někdy je děsivá – to když umře řadič u externího disku a vy se nemůžete náhle dostat k datům, které na něm máte uložené.

