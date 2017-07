NXZT Manta: Malá skříň pro velké monstrum

Epic views – díky největšímu oknu na ITX skříních v historii se nestane, že by krása vaší sestavy unikla pozornosti (sarkasticky dodám, že největší okno je to hlavně proto, že je to možná největší ITX skříň)

NZXT jako jeden z mála výrobců nenabízí jen skříně klasické koncepce, ale zaměřuje se i na různá speciální řešení. Jedním z těch zvláštnějších je dnes testovaná skříň NZXT Manta. Navenek se jeví jako kompaktní skříň, do které dáte desku micro ATX, nějakou nepříliš rozměrnou grafiku a někam nacpete všechny kabely a budete doufat, že se to nějak uchladí.

