Test levného zdroje Crono PS350N: Ne tento kryt!

Dalším zdrojem na analýzu je opět něco z low-endu. Nechtělo se mi jet do krámu pouze pro jednu věc, tak jsem k tomu přidal i tento kousek. Konkrétně to je 350W model PS350N české značky Crono. Stojí ani ne 500 korun s daní a tam tradičně pozitiva končí. Držte si klobouky, jízda začíná!

Úvodní představení

Crono PS350N je jedním z těch zdrojů, které mají jednu jedinou výhodu: cenu. Tato značka se zdá být domácím počinem, nicméně jinak vozí stejný generický čínský šunt, jako všechny ostatní. V tomto případě jsem ani nezjistil skutečného OEM dodavatele. Mě stál něco přes 450 s daní, vozí to ještě i do polska za 95 zlotých. Záruka je na to dva roky ze zákona, ale tohle snad ani nikdo nechodí reklamovat, to je ztráta času.

Zdroj tvrdí, že dodává maximální výkon 350 W, ale součet výkonu jednotlivých větví je pouze 347 W. Může mi to někdo vysvětlit? Můžeme pak věřit čemukoli, co tato věc na sobě píše, včetně značky CE? A co přesně to „Do not this cover.“ (Ne tento kryt.) znamená? Otázky, samé otázky. Distribuce výkonu vypadá celkem i adekvátně dnešní době, otázkou je, jestli to vůbec sedí s tím, co je uvnitř. Nebyl by to první zdroj, co má něco na štítku, ale uvnitř je ta samá kopie kopie +5V-těžké platformy z 90. let. Nic, popojedem, uvidíme, co tam je dál.

Balení a příslušenství

PS350N je dokonce zabalen v krabici, za tu cenu je to skoro překvapení. Není na ní ovšem nic víc než to, co vidíte zepředu. Tvrdí, že to je tiché, stabilní a spolehlivé… no, tak jo…

Mimo tenkého igelitu není zdroj při přepravě nijak chráněn, není tam nic, ani trocha bublinky. V balení je napájecí kabel, tím to hasne, ani šroubky, dokonce ani manuál.