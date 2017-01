Cooler Master V650: plně modulární bratr VS

Po najaké době, kdy řada Cooler Master V Semi Modular v podstatě zmizela z českého trhu, se podíváme i na de facto nástupce, plně modulární řadu Vanguard. Se 650W modelem V650 máme možnost zjistit, v čem je řada V oproti VS lepší a zda se dokáže postavit aktuální konkurenci.

Úvodní představení

Po Cooler Masteru V Semi Modular V550S, který se již nejspíše nevyrábí, máme konečně šanci se podívat na samotnou řadu Vanguard. To je ona plně-modulární varianta, která původně sestávala ze tří modelů od Seasonicu (V850, V1000 a V1200). Později, ještě před ukončením VS, byla řada Vanguard rozšířena směrem dolů o varianty V550, V650 a V750 od Enhance Electronics. V650 (RS-650-AFBA-G1) je tedy 650W model s certifikací 80 PLUS Gold (při 115 V), podobně, jako zbývající dva. Šasi všech tří je hluboké pouze 150 mm.

Cooler Master na zdroj poskytuje 5letou záruku, což je v tomto segmentu víceméně standard. Byť v poslední době je to už spíš záruka kratší, konkurence už nabízí i 7–10 let. Nynější cena je něco přes tři tisíce korun, což je samozřejmě segment high-end.

V650 sdílí nynější standard, kdy se jedná o 12V zdroj, jeho jediná výstupní 12V větev tak dodává 54 A (nebo 648 W). DC-DC měniče pak snižují napětí na +3,3/+5 V a dodávají 25, resp. 22 A na každé větvi (nebo 120 W kombinovaně). Stand-by větev dodává klasické 2,5 A a -12 V pak 0,3 A. Cooler Master uvádí, že V650 má kompletní sadu ochran, včetně OCP a OTP. Zde se nezdá být rozdíl oproti V550S.

Balení a příslušenství

Krabice V650 je střední velikosti, potištěný karton. Je skoro stejná jako ta u řady VS, vepředu je snímek zdroje a pár ikon s nejdůležitějšími funkcemi a vlastnostmi.

Podrobnější informace jsou k nalezení na zadní straně, kde je i diagram rychlosti ventilátoru. Podle něj by ventilátor měl do nějaké poloviční zátěže jet jen na zhruba 600 otáček a poté pomalu zrychlovat až do maxima 1200 otáček. Je tam také graf účinnosti a obrázky konektorů.

Na jedné ze stran jsou dvě tabulky, jedna s obecnými údaji a druhá s distribucí výkonu. Zdroj samotný sedí mezi dvěma kusy ochranné pěny.

Co se týče výbavy, balení je poměrně bohaté. Zdroj samotný i kabeláž jsou zabaleny v pěkných látkových pytlících. Dále tam je i napájecí kabel, manuál, stahovací pásky a šroubky. Myslím, že za dva body to stojí.