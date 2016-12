Linkworld Nová Generace: 700W LPW1685-70

V nedávné době jsmě měli možnost podívat se jak na novou skříň, tak zástupce starých řad zdrojů od společnosti Linkworld. Nyní máme unikátní možnost se podívat i na jeden moderní zdroj této značky, 700W model LPW1685-70. A byť se cenou řadí stále do lowendu, oproti jiným modelům Linkworld je vidět znatelný rozdíl.

Úvodní představení

Možná poprvé v historii máme možnost zrecenzovat zdroj Linkworld, který je aspoň trochu poplatný době. Po všech těch zastaralých až nebezpečných half-bridge zázracích nedávno Linkworld začal nabízet řadu LPW. Je dostupná ve výkonech 500 až 700 W. Konkrétně jsem před nějakou chvílí získal 700W model LPW1685-70 společně se skříní Azza Taurus 5000B. Tato řada (konečně) používá mnohem pokročilejší platformu two-transistor forward, což je také zárukou podstatě vyšší účinnosti. LPW1685-70 je tak certifikován 80 PLUS Bronze (při 115 V).

Můžete si všimnout, že platforma prošla certifikací již poměrně dávno, v roce 2008. Tato řada je totiž postavena na staré, již vyřazené platformě Andyson AD-Mx00A2-71. Některé zdroje naznačily, že ačkoli byla její výroba dávno ukončena, Andyson ji na poptávku opět rozjel. Je tedy velice pravděpodobné, že zdroje v reálu vyrábí Andyson pro Linkworld. To je samo o sobě zajímavým krokem, Linkworld většinou vše vyráběl sám ve vlastní továrně. I tak je zdroj k dispozici za velice nízkou cenu, zatímco jsem jej měl na stole si našel cestu alespoň do polských obchodů, kde se prodává za něco přes 200 zlotých, to je nějakých 1260 korun. S touto cenou tedy stále spadá do kategorie lowend. Linkworld samozřejmě za tyto peníze dává pouze dvouletou záruku.

LPW1685-70 má dvě +12V větve, každá poskytuje až 29 A, nebo 53 A obě dohromady (636 W). Stand-by větev dodává klasické 2,5 A, -12 V pak o malinko více, než obvykle – 0,4 A. Větve +3,3 a +5 V obě dodávají 20 A, nebo 130 W kombinovaně. Můžeme jen doufat, že zdroj zvládne udržet napětí podle požadavků normy ATX. Mám totiž trochu obavy o těch 20 A z +5 V při minimálním odběru z +12 V…

Balení a příslušenství

Naneštěstí jsem zdroj obdržel samotný, bez krabice (zabudovaný do skříně), ale zástupce Linkworldu mi poslal pár jejich obrázků. Můžeme vidět, že přední strana krabice nezobrazuje o moc víc než snímek zdroje.

Na zadní straně již máme nějaké podrobnější informace, včetně tabulek s distribucí výkonu. Linkworld tvrdí, že zdroje mají ochranu proti celkovému přetížení a jsou schopné dlouhodobě fungovat při okolní teplotě 40 °C.

V balení by měl být manuál a napájecí kabel.