Zalman ZM600-LX - duální přepínání obvodů

Shodou okolností k otestování dorazil další zdroj Zalman, model ZM600-LX. Ač byl dříve za mainstreamovou cenu, Zalman se snaží stlačit ceny natolik, že už dnes spadá do lowend. Výkon 600 W tak nabídne za nějakých 1100 korun, ovšem bez certifikace účinnosti a s pouze dvouletou zárukou.

Úvodní představení

Další levný zdroj je po nějaké době opět zástupcem značky Zalman. Není tedy přímo od Zalmanu (po tom posledním debaklu), ale od distributora. Byl jsem specificky osloven k jeho prozkoušení, přičemž tuto levnou řadu jsem dosud v rukou neměl, a i ve světě ji měl málokdo. Model ZM600-LX sice svou kariéru začal jako zástupce velice levných mainstreamových zdrojů kolem roku 2013, nicméně cena se časem ještě snížila. Dnes se prodává zhruba za nějakých 1100 korun s dvouletou zárukou. To je už celkem jednoznačně low-end.

Firma dodávající tento model si je samozřejmě vědoma, že za tu cenu to asi nebude zázrak, je to nejspíš nejlevnější zdroj od Zalmanu. Zatímco OEM dodavatelem je Hui Cheng Electronic Technology, stejně jako u řady LE, tento model by měl být oproti řadě LE výrazně lepší. Nemá žádnou certifikaci účinnosti, jelikož je určen pouze pro síťové napětí 200-240 V, přičemž účinnost je dobrá tak pro základní certifikaci 80 PLUS. Ovšem 80 PLUS 230V EU vyžaduje hodnoty stejné, jako 80 PLUS Bronze při 115 V, proto nemá certifikaci žádnou. Nicméně zdroj má nejen nějakou korekci účiníku (na rozdíl od LE), má dokonce aktivní PFC. Sice bych si ještě neoddychoval, ale rozhodně to je posun. Zalman dokonce uvádí ochrany, jako je ochrana proti přetížení zdroje (OPP) či proti přetížení jednotlivých větví (OCP). Na to jsem velice zvědav.

ZM600-LX má jednu silnou +12V větev, která poskytne až 45 A (540 W). Stand-by zdroj je poměrně slabý, pouze 2 A, větev -12 V pak dodává obvyklé minimum 0,3 A. Větev +3,3 V je specifikována na 24 A a +5 V na 16 A. To jsou celkem rozumné hodnoty, tak je šance, že zdroj zvládne projít testy selektivní zátěže, uvidíme. Kombinovaný limit obou je 130 W.

Balení a příslušenství

Krabice zdroje je poměrně malá, jelikož uvnitř je pouze samotný zdroj a několik drobností. Co se týče informací, na přední straně toho moc není. Jako obvykle volí Zalman různé barevné varianty pro jednotlivé modely. ZM600-LX je vyveden v modré.

Situace se opakuje na zadní straně. Výrazně podrobnější informace jsou až po stranách, kde nalezneme dokonce interní snímky. Zobrazují mimo jiné 14pinový supervizor sekundární strany, což naznačuje, že nějaká ochrana by ve zdroji skutečně být mohla.

Na druhé straně je pak tabulka s distribucí výkonu, která ukazuje, že ve skutečnosti existují dvě verze tohoto zdroje: tato, určená pro 230 V nominálních, a pak full-range. Ta má pravděpodobně o něco výkonnější polovodiče v PFC a/nebo větší cívku.

ZM600-LX je sám o sobě zabalen do bublinkového sáčku, poměrně pevného. V balení je i manuál (který uvádí něco o dvou dopředu napájecím zdroji), napájecí kabel, šroubky a čtyři stahovací pásky. Za ty dostává celý jeden bod. Za tu cenu se divím, že to vůbec je v krabici…