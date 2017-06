Intel Core i9-7900X: Desetijádrový Skylake-X v testu

V dnešním testu vám ukážeme ten nejvýkonnější z první vlny nových čipů Intelu pro nově uvedenou platformu LGA 2066. Nabízí lepší cenu a vyšší výkon i přetaktování než předchůdce, což je bomba. V obchodech jej ale nehledejte, teprve se spouští předobjednávky. V prodejnách by měly být dostupné asi o týden později.

Skylake-X, o dva měsíce dříve... kvůli AMD!

Nebudeme si nic nalhávat, AMD prostě chytilo Intel, jak se říká, „se staženými kalhotami“. AMD Ryzen ukázal, že lze nabízet vysoký výkon při výrazně nižší ceně, než to dosud dělal Intel. Ryzeny 7 ale Intel až tolik netrápí, jelikož odpověď (Coffee Lake) na ně chystá až na později, i tak ale půl roku dříve před původním plánem.

Mnohem těžší kalibr je ale AMD Threadripper. Ten by měl dorazit na trh v průběhu srpna, s dostupností v září. Intel tedy přehodnotil svůj plán uvést Core X v srpnu, a vypouští první vlnu procesorů právě v těchto dnech. Prakticky jde ale teď o paper-launch, jelikož dnes se otevírají pouze předobjednávky, dostupnost má být až příští týden.

Naprosto zmatené uvedení

Všechny důležité vlastnosti Core X

Intel oficiálně uvedl platformu X299 a Core X na Computexu. Byl to ale chaos zmatek, který už dlouho nebyl u Intelu vidět. Chci zmínit jen několik, na veřejnosti ne tolik známých, skutečností. Některé kroky jsou zcela nepochopitelné. Za prvé bylo jasné, že Intel měnil vše na poslední chvíli. V týden staré prezentaci nebylo o druhé vlně Core X ani slovo. Vše se tvářilo, že nejvyšším modelem Core X bude desetijádro Core i7-7900X.

Ano, nepletu se, žádné Core i9 ale Core i7-7900X (takové existují i ES čipy). A najednou, několik dní před Computexem, dorazila nová prezentace jež všichni známe. V ní se objevuje 12–18jádrový procesor a označení Core i9. Nenechte se zmást, Intel chtěl tyto CPU letos uvést, nevyrábí je narychlo kvůli AMD, ale neměl a nemá je připravené na toto léto. Původní plán byl zima nebo jaro příštího roku. Došlo tedy k uspíšení. Druhá vlna (12–18jádra) má přijít v rozmezí srpna až října.

Skylake-X a Kaby Lake-X vypadají rozdílně

Druhé překvapení, o kterém se ale už dlouho vědělo, bylo uvedení čtyřjader do HEDT segmentu. Je to naprostý nesmysl. Klasický Kaby Lake do patice LGA1151 předělat do patice LGA2066 je naprosto nepochopitelný krok z několika důvodů. Zaprvé tím roste náročnost základních desek, jelikož teď se musí jejich výrobci poprat se třemi (čtyřmi) možnými konfiguracemi PCIe linek. Nejvyšší modely mají 44 (32) linek, levnější jen 28 linek a čtyřjádra pouze 16 linek. Pokud má mít deska podporu pro všechny čipy, tohle musí být pro výrobce noční můra. Některé desky tedy nebudou Kaby Lake-X podporovat. Naštěstí nový HUB v čipsetu má PCIe linek dostatek, tak se to nějak zkombinuje. Jediné argumenty, pro čtyřjádra v této sféře jsou: je možné nyní koupit levné čtyřjádro a postupem času upgradovat (třeba na dosud nedostupné 18jádro) a nebo si koupit čtyřjádro kvůli hraní s vysokým přetaktováním. Jiný racionální důvod nevidím.

Speciální karta pro 4x M.2 NVME disk od Asus

Dalším šokem je omezením platformy, aby při tomto počtu jader nekanibalizovala segment Xeonů, tak Intel některé funkce zpoplatnil. Nejprve si řekněme o nové funkci X299 platformy, VROC. Jde o virtuální „RAID on CPU“. S nejvyššími modely (které mají dostatek PCIe linek) můžete vytvořit RAID pole až z dvaceti NVMe disků! V tuto chvíli to jde jen s desetijádrem. Jistě si dovedete představit ten brutální výkon (ukážeme si ho v další kapitole). Teď si řeknete, kde je ten problém, jelikož tato funkce je bomba. První problém je omezení výrobcem disků. Pokud chcete NVMe RAID 0 bootovací (třeba jen ze dvou disků), musí jít o disky Intel. Samsung, Toshiba ani další nejsou podporované. Ok beru disky Intel, řeknete si, ale co RAID 1, 10 nebo 5. V tomto případě si musíte koupit fyzický klíč, který zapojíte do desky. Pro RAID 10 stojí 99 USD a pro RAID 5 celých 299 USD. Tak to je peklo...

Srovnání platforem HEDT Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake

Poslední věc, kterou chci ohledně uvedení zmínit, je nedostupnost procesorů. Už na Computexu bylo jasné, že do recenzí půjde v první vlně maximálně deset jader v Core i9-7900X. Nikdo nečekal, že by Intel z rukávu vytáhl hned Core i9-7980XE s osmnácti jádry, jelikož Intel ani sám neví jaké budou finální frekvence a TDP. Oznámil jen ceny. Na dotaz přímo agentuře, která pro Intel vše kolem samplů řeší, zdali bude CPU pro test, jsme dostali odpověď, že nikoliv. Samplů je málo a zapsali nás na pořadník. Ani známí overclockeři nedostali tentokrát své samply, jedině ti přímo na Computexu. Nečekám proto, že příští týden budou plné sklady, dostupnost bude určitě první týdny hodně slabá.

Úvod už nebudu dále protahovat, máme toho ještě hodně... čeká nás nový čipset a jeho funkce, patice, procesor Core i9-7900X a jeho výkon, přetaktování.