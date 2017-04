AMD Ryzen 5 1600, 1500X a 1400: šest a čtyři jádra v testu 

V první vlně AMD uvedlo nejvýkonnější Ryzeny 7 do herních desktopů a pracovních stanic střední třídy. Pro ultra highend si na podzim schovává Theadripper, a do nižší střední třídy uvádí Ryzeny 5, konkurenci pro levnější CPU na platformě LGA 1151. Právě na Ryzen 5 se dnes zaměříme. Otestujeme levnější šestijádro a dvě čtyřjádra.

AMD Ryzen 5 – Základní informace

Před několika týdny AMD uvedlo Ryzen 7, procesory jsme otestovali všechny a výkon byl víceméně solidní. V multi-vláknových úlohách je výkon osmijádrových čipů brutální, ve hrách je to slabší a najdou se i úlohy, kde to není žádná sláva. V průměru ale AMD uvedlo procesory, které mohou Intelu výkonem konkurovat. Bohužel platforma je zatím v bídném stavu. Problém je s paměťmi, stabilitou, aplikace neumí tolik jader využít a hry nejsou optimalizované. To vše se jistě časem zlepší, nyní bych ale Ryzen stále nekoupil. Zaprvé bych čekal, co ukáže Intel v létě a za druhé, bych doporučil opravdu počkat na doladění všech věcí kolem platformy AM4.

Pokud potřebujete upgradovat hned, a jste ochotni systém nějak používat a počkat na doladění BIOSů a dalších věcí, není se čeho bát – systém při problémech vrátíte v zákonné lhůtě prodejci. Ze tří Ryzenů 7 je bezesporu nejvýhodnější model Ryzen 7 1700, kromě Ryzenů 7 ale přichází na trh i levnější kousky. Tím jsou Ryzeny 5 pro desktop. V nabídce jsou čtyři modely, podívejme se na ně do tabulky:

Nejvyšším modelem je Ryzen 5 1600X se základní frekvencí 3,6 GHz a XFR Turbem 4,1 GHz. Procesor má stejné specifikace jako nejvyšší model, ale chybí mu dvě fyzická jádra. Prodává se za cenu 7600 Kč s daní. Po zkušenosti s „X“ modely Ryzenů 7, jsem tentokrát vzal rovnou levnější model bez „X“. Tedy Ryzen 5 1600 za cenu 6600 Kč. Ušetříte tisíc korun, ale získáte to samé, ovšem nesmíte se bát taktování nebo ladění v BIOSu. nejvýkonnější čtyřjádro je Ryzen 5 1500X s taktem 3,5 GHz a Turbem 3,8 GHz. Za cenu 5800 Kč je slušnou alternativou nejlevnějším Core i5. Nejslabší model je zvláštní, a už teď před ním musím varovat. Ryzen 5 1400 má totiž jen poloviční L3 cache, a na výkonu je to hodně znát. Však uvidíte v testech. To se vyplatí si připlatit za vyšší model.

Testujeme se všemi updaty

Abychom zajistili objektivní test se vším všudy, ale hlavně abychom se vyhnuli nařčení, že jsem AMD nějak znevýhodnili, na což jsou čtenáři v Čechách speciálně citliví, jsme updatovali kompletní systém. Jako první jsem updatoval Windows 10 na verzi 1703, neboli ještě čerstvý Creators Update. Druhý krok byl nahrání zcela nových driverů 17.10 pro X370 platformu z webu AMD, včetně speciálního režimu pro Ryzeny. Také BIOS byl upgradován na poslední verzi, čítající kód Agesa 1.0.0.4a, který AMD vydalo. Abychom také zamezili spílání na pomalé paměti (jakkoliv jsou pomalé právě ve specifikacích AMD), prošel celý test všech tří čipů s frekvencí pamětí na 2666 MHz. Tedy s přetaktovanými moduly, ale budiž.