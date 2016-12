Galax HOF OC LAB Special Edition DDR4-4000 16GB

RAM, které snesou přes 2 V, nevyzpytatelné čipy B-DIE, s kterými se není lehké domluvit a klidně to skončí i smrtí CPU. Pokud to ale zvládnete, výsledek stojí za to! Co za trable a slasti přináší 16GB kit za necelých 13 000 Kč? Rozhodně si připravte tekutý dusík, pořádnou základní desku, spoustu trpělivosti a pevné, hodné pevné nervy.

Když jde o milisekundy

Tyhle RAMky mají jediný účel, lámat světové rekordy. Takže než někdo začne polemizovat byť jen ve své mysli o tom, že je to zbytečné, že frekvence RAM moc ve hrách neškáluje s výkonem a kdesi cosi, nechť toho nechá hned na začátku. A právě proto musíte pochopit, proč tyto paměti stojí 350 dolarů, tedy zhruba nějakých 8 750 Kč, a to nemluvím o clu a DPH ze třetí země. Takže úplně v pohodě jde o 16GB kit za nějakých 12 000 korun, možná více. To jde, ne?

Kvůli povaze produktu bych měl nejprve připomenout, co je to tzv. binování. Všichni jistě vědí, že není kus jako kus, ať už jde o procesor či grafickou kartu. Je tomu tak ale i u pamětí a základních desek. Binování je aktivita, ve které jde o to vytřídit a najít ten nejlepší kus hardwaru. Stručně řečeno, čím menší napětí na čím vyšší frekvenci, tím lépe. Výsledkem binování pak mohou být např. procesory, které k provozu na 5000 MHz pořebují pouze 1,2 V, na rozdíl od těch, které to nedají ani na 1,5 V. A podobně je to i u ostatního hardwaru, RAM nevyjímaje.

Takže 4000 C12-12-12-28-1T COPY WAZA STABLE. To je to, co oficiálně tento kit nabízí. Pro ty co se nechytají vysvětlím. 4000 je efektivní frekvence, na které tyto paměti zvládnou operovat při velmi, ale velmi utaženém časování CL12. Pokud čtete mé recenze na základní desky, jistě už víte, že nejnáročnější úloha pro paměti je benchmark SuperPI 32M. To ale není vše, tento test lze provést ještě náročněji takzvanou wazou, správně řečeno copy waza. Jde o proces, kdy se vezme soubor, nebo několik souborů určité velikosti a překopírují se z partitionu na jiný partition. Důvodem, proč se toto dělá je pročištění RAM paměti, což vede ke zvýšení efektivity přetaktu a rychlosti výpočtu ludolfova čísla. Celý proces je pak o dost náročnější na stabilitu a správně nastavené časování.

Když Galax tvrdí, že každý jednotlivý čip na modulech byl poctivě vybírán, věřte tomu, že to tak je. Proces binování RAM spočívá v hledání takových čipů a ve finále samotných modulů, která nejen že zvládnou vysokou frekvenci s utaženým časováním na co nejnižší napětí, ale také v tom dát dohromady modul, který bude „mít rád“ vysoké napětí a bude škálovat do nějakých 2,05 V.

V tomto případě a vlastně v případě dnešního RAM overclockingu jde o čipy od Samsungu ve verzi B-DIE. Jde o velmi charakteristické čipy – pouze málo výrobců s nimi pracuje a ještě méně z nich to umí. Jde právě o Galax a G.Skill. B-DIE jsou charakteristické zejména v tom, že snášejí vysokou voltáž a nezahřívají se. S lehkým ofukem můžete tedy jít klidně až na 2,05 V a pokud máte dobrý kit, v pohodě se dá dosáhnout stabilně s wazou 4000 C12 11 11 28 1T až 4280 CL12 12 12 28 1T. Jak na B-DIE, teď nebudu rozebírat, není to jednoduché. Troufnu si říct, že v kombinaci se SuperPI 32M jde tak trochu o raketovou vědu, neboť předmětem taktování není jen klasický primární timing, ale i sekundární, terciární a hlavně latence RTL a IOL.

Abych se vrátil k tomu, proč 16 GB RAMek vyjde na tak šílené peníze. Jednoduše řečeno, jde o cca jednoprocentní paměti. Myšleno v tom smyslu, že ze všech modulů, které vezmete, jich tohle zvládne pouze několik. Z povahy věci je příprava podobných produktů extrémně náročnou činnosti jak z finanční stránky, tak z časové. Když už najdete to, co hledáte, musíte se samozřejmě zbavit těch zbytků, které nechcete. A na těch zákonitě proděláte. Už dává ta cena trochu smysl? Navíc, takovéto limitované edice vznikají kvůli každoročnímu Galax Overclocking Carnivalu, cože je OC event, na kterém padají světové rekordy a v sázce je opravdu hodně. Sláva, respekt, uznání a peníze. GOC eventu předchází kvalifikace, a právě tyto paměti a speciální edice GTX 1060 jsou potřeba pro to, abyste se jí mohli zúčastnit. Kitů je pouze 100 kusů a věřte nebo ne, tyhle RAMky stojí za každou penny, kvalifikace nekvalifikace. A teď už se pojďme podívat na paměti naživo a na nějaké reálné testy.