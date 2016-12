Test herních sestav za 25 tisíc – Alza, CZC, Mironet, T.S. Bohemia

Sháníte vánoční dárek v podobě počítače? Dobrou volbou mohou být hotové sestavy. Po roce jsme opět oslovili jejich velké české výrobce s jednoduchým požadavkem — rádi bychom si koupili co nejvýkonnější počítač na hry za 25 tisíc korun s daní.

Pravidla testu a specifikace

Už několik let po sobě (letos potřetí testuji já) vám před Vánoci přinášíme test herních sestav s rozumnou cenou – do 25 000 Kč s daní. Základní myšlenka je jasná, právě v tuhle roční dobu jsou prodeje nejvyšší, a mnozí z vás právě třeba počítač pod „stromkem“ najdou, nebo by rádi našli. A i když je stavění počítače hlavně zábava spojená s edukací a pochopením principů počítače, tedy výhodná pro uživatele, nemá na ni čas každý. Mnoho uživatelů, zejména pak rodičů, rádo zvolí pro své dítko již hotový systém, je to nejrychlejší způsob.

Také čeští zákazníci už vyžadují kvalitu, což neplatí jen v počítačovém průmyslu. Lidé si už raději připlatí za něco lepšího, a neorientují se jen dle nejnižší ceny. Tím se už v ČR blížíme pomalu západu, kde tento princip funguje léta. Už se neprodávají předražené počítače s integrovanou VGA „na hry“ a osekané, ošizené sestavy v nákupních centrech. Lidé je už nechtějí a výrobci se už také dost snaží. Už loňský test ukázal, že hotové sestavy mohou být dobré a také jsou. Nebývají předražené vůči samostatným komponentám, také jsou vyvážené po stránce procesorového i grafického výkonu.

Je jasné, že v této cenové kategorii to nebude žádná extrémní hitparáda. Dolar stále stoupá, takže se v cenovém limitu musí šetřit více než vloni. Následující zadání výrobcům se už mnoho let nezměnilo:

počítač s co největším výkonem ve hrách

maximální cena 25 tisíc korun včetně daně, limit by neměl být překročen

v ceně musí být licence na operační systém Windows 7 nebo Windows 8-10

žádné příslušenství není požadováno, ohled bude brán jen na samotný počítač

počítač musí být možné reálně zakoupit

hodnocen bude výkon nejen ve hrách, kvalita sestavení a provozní vlastnosti

Osloveno bylo pět firem, a tentokrát poslali počítač čtyři z nich (chybou DPD nebyl pátý doručen včas). Byl jsem opět dost příjemně překvapen kvalitou i výběrem komponent. Výrobci v podstatě neudělali žádnou zásadní chybu při výběru komponent, a všechny systémy jsou opravdu solidními herními stroji. Hardware nám za rok od posledního testu opět omládl, máme nové grafické karty i procesory s lepším výkonem a nižší spotřebou. Proti stojí ale jen kurs dolaru, který cenu komponent ovlivňuje.

Kurz dolaru trochu nadělal paseku u cen počítačů – v době, kdy výrobci sestavy do testu skládali a zasílali, byl o korunu levnější, takže se sestavy do limitu vešly, do vydání testu už ale stejné ceny nevydržely, a tak jdou některé sestavy s aktuální cenou pár stovek přes limit.

Kvůli oslabované koruně je nutné se uskromnit. Zajímavé je, že letos máme v podstatě pět skoro stejných počítačů – všechny mají procesor Intel Skylake a GeForce GTX 1060. Nikdo neosadil procesor AMD a také Radeony „Polaris“ zůstaly zcela mimo. Je to zvláštní, ale je to volba výrobců strojů – asi to souvisí s tím, co prodávají nejvíc. Podívejme se na konfiguraci počítačů v testu:

Tentokrát jsou sestavy hodně podobné, jak už jsem zmínil výše. Alza a CZC mají osazený procesor Core i5-6400. Mironet a T.S. Bohemia dala přednost kousek výkonnějšímu Core i5-6500. Všechny sestavy spoléhají na desky s čipsetem B150 od Intelu, výrobce desek je Asus a MSI. Tři sestavy (Alza, CZC, Mironet) osadili 16 GB, T.S. Bohemia jen 8 GB, což zamrzí. Všechny počítače mají GeForce GTX 1060 6 GB, jen Mironet osadil grafiku s jen 3 GB paměti. Na výkonu se to mnoho neprojeví. Opět všechny sestavy mají primární disk SSD o kapacitě 250 GB. Druhý disk je klasický HDD o kapacitě 1 TB. Optickou mechaniku mají všechny stroje, čtečku karet nemá tentokrát žádný. Také zdroje s výkonem kolem 500 W se líbily všem výrobcům. Skříně jsou různé, ceny hodně podobné. Vše se pohybuje kolem zadané částky. Dva výrobci ale částku nedodrželi přesně, rozdíl je ale malý.