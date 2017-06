Test falošného smartfónu: iPhone za 1400 korún

Na prvý pohľad ho odhalí skúsené oko majiteľa originálneho iPhonu. zo vzdialenosti jedného metra rozdiely oproti originálu nájdete len ťažko. Čínska kópia je skvelou ukážkou šikovnosti čínskych firiem, ktoré dokážu Android upraviť tak, že ho nespoznáte a všetko to zabalia do reálne vyzerajúceho obalu.

Dokonalý čínsky fejk

Je absolútne jedno, od akého výrobcu si kúpite svoj smartfón. Či už je to Lenovo, Sony, Xiaomi, alebo Apple, jeho korene siahajú do Číny. Tu je drvivá väčšina fabrík, z ktorých pásov schádzajú všetky možné modely od tých úplne najlacnejších až po tie najdrahšie.

Je preto logické, že práve od menej známych čínskych značiek si môžete kúpiť zaujímavé smartfóny, ktoré majú jedinečný dizajn a stoja tretinu toho, čo prémiové modely u veľkých značiek.

S takouto kópiou vás v krčme určite neodhalia

Je tu ale ešte jedna skupina produktov, ktorá je aspoň čiastočne legálna len v Číne - falzifikáty modelov známych značiek. Oficiálne ich nikde v Európe nekúpite, je dokonca veľké riziko ich z Číny aj objednávať. Nič také sa totiž k nám nesmie doviezť a navyše kupovaním falzifikátov známych značiek určite nerobíte dobrú vec. Ako sa k nemu aj napriek tomu dá dostať? No jedine niekde na bazári, alebo si poň zájdete priamo do Číny. Druhá možnosť je síce trochu drahá, ale ten zážitok za to určite stojí.

Súdruhovia si dali skutočne záležať. Škoda len, že výstup na slúchadlá akosi nefunguje

Pre túto skupinu produktov ale musíte zájsť do špecializovaných obchodov, kde sú tolerované produkty, pri ktorých nikto nerieši akékoľvek autorské práva a licencie. Najobľúbenejším modelom je tu samozrejme iPhone, kúpite si jeho falzifikáty od modelu 5C vyššie. Cena záleží od vašich komunikačných schopností, pri „iPhone 6S“ začína približne na 3000 korunách, ale s kamennou tvárou ju stiahnete aj na polovicu.

Z obchodu som odídete s krabičkou, na ktorej je krásny nápis iPhone 6S Plus. Na prvý pohľad teda nič nenasvedčuje tomu, že ste si kúpili extrémne lacný falzifikát, dokonca aj hlavný obrázok na krabici je v 3D prevedení. Zadná časť krabice tiež pôsobí vierohodne, či už rôznymi logami, sériovým číslom, alebo IMEI. Dokonca je tu napísané, že smartfón má 64 gigabajtovú pamäť. V pravdivosť tohto tvrdenia nepochybuje hádam len absolútny optimista, realita bude úplne odlišná a výrazne smutnejšia.

Toto skutočne nie je iPhone

Na dôveryhodnosti pridáva aj fakt, že obal krabice sa líši podľa sfarbenia telefónu. Teda viete, či je telefón strieborný, čierny, zlatý, alebo ružový. Teda aspoň si myslíte, že to viete. Náš kus bol zlatý, no balenie bolo z ružového. V podstate najmenšia drobnosť. Do tohto momentu je teda len ťažko odhaliteľné, že máte v rukách falošné zariadenie. Tu by mal problém aj skutočný a obozretný majiteľ iPhonov, podobnosť balenia je jednoducho skvelá.