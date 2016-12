Roccat Renga: skvělý komfort, podprůměrný zvuk

Kvalitní zvuk v herních sluchátkách? Zapomeňte! Takto reagují audiofilové, když se jich zeptáte na to, jaký headset pořídit. Této mezery na trhu chce využít Roccat se svým novým headsetem Renga. Lehká ergonomická sluchátka s odvětranými náušníky a integrovaným mikrofonem slibují studiovou kvalitu zvuku – hráčův sen.

Roccat je známým výrobcem herních periferií a tak došlo i na sluchátka, tedy přesněji herní headset. Vznikly tak Roccat Renga, sluchátka, která mají oslovit náročného hráče a poskytnout mu ideální nástroj pro dlouhé epické bitvy.

Že to zní jako nějaké marketingové prohlášení? Ano, ale jak uvidíme dále, něco na tom bude. Roccat se totiž v poslední době celkem snaží inovovat a uvádí opravdu zajímavé produkty. Příkladem za všechny budiž Skeltr, klávesnice, která integruje audio vstup i výstup stejně jako textový vstup mezi vaším počítačem, telefonem a tabletem. Renga inovuje také, ale trochu jiným směrem.

Čím je tento headset tak speciální? Nejprve trochu teorie. Máme sluchátka circumaurální (kompletně překryjí uši), supraaurální (leží na uších) a špunty/pecky (ty nás teď ale nezajímají). Pak také rozlišujeme uzavřená, polouzavřená a otevřená – což reflektuje, kolik zvuku se dostane dovnitř sluchátek a kolik zvuku ze sluchátek naopak uniká ven.

Kam tedy řadíme Roccat Renga? To je právě ta zajímavá otázka. Konstrukčně totiž jde o velmi zajímavé řešení, které kombinuje prvky z více kategorií. Technicky jde o circumaurální sluchátka, o tom žádná. Ta ale obsahují vnitřní měniče, které jsou místěny tak, že se přiblíží nebo i dotknou uší (a jsou vybaveny molitanem), což odpovídá zase těm supraaurálním.

Z pohledu otevřenosti je tento headset ještě zajímavější. Dal by se totiž označit za ultra-otevřený. Narozdíl od běžných otevřených sluchátek, která obsahují různé mřížky nebo miniaturní průduchy Roccat Renga otevírá sluchátka masivními výřezy. Má to za úkol zajistit přísun čerstvého vzduchu k uším a zamezit tak pocení a jiným nežádoucím efektům, kterými hráči mohou při dlouhých herních seancích trpět.

Tato vylepšení by měla jít ruku v ruce se skvělým, majestátním zvukem, který údajně dosahuje studiových kvalit. Pokud by se toho podařilo docílit, tak by bezpochyby šlo ze strany Roccat o velice lákavý počin a headset Renga by si našel početný zástup zájemců. Jak se těchto honosných cílů podařilo reálně dosáhnout, si rozebereme dále.