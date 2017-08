MSI Clutch GM70 Gaming: myš, co má všechno

Bezdrátové myši pro hráče s nízkou latencí jsme tu už měli. Modulární myši, jejichž tvar si můžete upravit do ruky, také. Herních myší se špičkovými senzory také pár najdeme. O nastavitelném podsvícení pomocí RGB LED se ani nebavím. Existuje však nějaká, co to umí najednou? Ano, je to Clutch GM70 Gaming od MSI.

MSI není žádný amatér na poli herních komponent. Desky dělají výborné, grafiky považuji za špičku. Co ale herní příslušenství? Zde firma nemá takové zázemí a nemá vybudované jméno, přesto se do tohoto světa hrne s velkou vervou. Ono to jinak snad ani nejde, protože konkurence je krutá zejména pak u herních myší – a hráči jsou vybíraví.

Co je teda zač ta Clutch GM70 Gaming? Jak už jsme naznačili, jde o bezdrátovou herní myš. Dřív se tradovalo, že bezdrát a hry moc dohromady nejdou, zejména pak z důvodu vyšší latence signálu. To už ale není tak úplně pravda, konkurence typu Logitech G900 dokázala, že bezdrátová myš může jít proti drátovým a i v některých oblastech vyhrávat. Jestli totéž dokáže i GM70, to se teprve ukáže.

Bezdrátovost ale není jediná doména, kterou se GM70 může chlubit. Osobně mě zaujala možnost výměny krytu a bočnic pro vyladění ergonomie. Udělat ergonomickou myš pro celou škálu rukou není žádná hračka, každému sedí něco jiného a výrobci se s tím musí nějak popasovat. GM70 sází na výměnné díly, které mění geometrii celku.

Herní myš ale nespoléhá nejen na perfektní grip a ergonomii, ale i na takzvaně dokonalý herní senzor. Právě perfektní snímání bylo dlouhou dobu velmi podrobně sledováno a zkoumáno herní komunitou a probíhaly dlouhé diskuze o tom, který senzor a která myš má ideální vlastnosti. Výrobci to asi vysledovali a tak se nyní dostáváme do doby, kdy myší s perfektními a ověřenými senzory postupně přibývá. Není to ale jen o tom mít ty nejlepší střeva, pořád to výrobce může pokazit ve firmwaru i softwaru.

Pomalu ale jistě mě to začíná pěkně štvát, ale i GM70 disponuje RGB podsvícením. A to navíc tím nejmodernějším proměnlivým – duhovým, kde LEDky jsou řízeny individuálně a vaše zařízení tak dost dobře může připomínat nyan cat. Už aby tento trend přešel. Prosím.