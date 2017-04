MSI GTX 1080 Ti Gaming X: Když se drak urve z řetězu

Aktuálně jde o nejvýkonnější model Nvidie cílený přímo na hráče. V nabídce má ještě dvě karty, které jsou co do výbavy silnější, ale ty už jsou cílené spíše na profesionální nasazení; vedle GTX 1080 Ti totiž mají absurdní cenu a tak je využívají jen ti movitější hráči – Titan X uvedený v roce 2016 a před čtrnácti dny představený Titan Xp, který posunul výkon Titanů zase bezpečně nad úroveŃ GTX 1080 Ti. Dostal totiž nejvýkonnější variantu čipu GP102, která má aktivních 3840 stream procesorů, 240 texturovacích a 96 rasterizačních jednotek a také rychlejší paměti GDDR5X taktované na 11,4 GHz efektivně.

Po testu GTX 1080 Ti Founders Edition s přiškrceným čipem GP102 se podíváme, co se stane, když na nejvýkonnější herní čip posadí výrobce pořádný chladič a může do karty pustit víc „šťávy“. Výsledkem je karta, která si stabilněji drží vyšší takty, je výrazně výkonnější a přitom tišší. To vše za překvapivě příznivou cenu.

