Test Sapphire Nitro+ RX 580: Rychlejší, tišší, chladnější!

AMD dnes uvádí novou řadu Radeonů – RX 500. S vyladěním výroby jsme se dočkali lepších čipů, které zvládnou běžet na vyšších taktech. Zvedla se s tím spotřeba. A to paradoxně prospělo třeba testované Nitro+ RX 580 od Sapphire, která dostala mnohem výkonnější chladič. Výsledkem je lepší karta za obdobnou cenu jako její předchůdce.

„Mezigenerační“ posun je zatím nejvyšších modelů z řady RX 500, tedy RX 580 a RX 570 tentokrát menší než obvykle. Přesto se nedá říct, že by nové pětistovky byly jen přeznačené Radeony 400. Karty totiž dosahují výsledků, kterých první generace grafik s architekturou Polaris nebyla schopná. Už na první pohled si můžete všimnout vyšších pracovní taktů grafického čipu, ale zlepšily se i některé provozní vlastnosti (zejména spotřeba v některých režimech)

Nové pětistovky nemají ambice nahrazovat karty z předchozí řady 400, AMD s novinkou cílí na majitele starších grafických karet řad Radeon R300 a GeForce 900, kteří svůj hardware dosud nevyměnili za některou z karet z řad Radeon RX 400 či GeForce 1000.

S modelem RX 580 míří AMD proti 6GB GTX 1060, RX 570 pak má jít proti GTX 1050 Ti.

Pro začátek připomenu parametry RX 480:

A takto vypadá inovace v podobě RX 580. Základní parametry jádra (počet stream procesorů, šířka paměťové sběrnice) jsou stejné. Nejvýznamnější změnou je navýšení taktů – maximum u GPU se zvedlo z 1266 na 1340 MHz. S vyššími takty narostl i udávaný příkon – ze 150 na 185 W.

Dále si ještě můžete všimnout nárůstu paměťové propustnosti z 224 na 256 GB/s. To ale v podstatě nemusí nic znamenat – u RX 480 se za propustnost „224 GB/s nebo více“ skrývají paměti na 7 GHz efektivně či rychlejší (přičemž u 8GB karet byly běžně k vidění 8GHz čipy), u RX 580 mluví specifikace sice jen o 8GHz čipech, ale už o kousek níže vidíte v tabulce i 4GB RX 580, které mají paměti opět taktované níže – na 7 GHz efektivně.

Uvedených zlepšení se podařilo dosáhnout vyladěním výrobního procesu výrobních procesů, blíže nespecifikovanou úpravou čipů a vylepšením řízení spotřeby. U předchozí generace karet mohly paměti běžet jen ve dvou režimech – na nízkých taktech při nenáročné činnosti a na maximálních taktech při zátěži vyšší. To v některých scénářích – například při připojení druhého monitoru nebo při přehrávání videa – nutilo kartu běžet s pamětmi na maximálním taktu, zatímco nové pětistovky mají pro podobné případy ještě další mezistupeň, při kterém je spotřeba nižší než na maximu a přitom nabízí dostatečný výkon.

Konkrétní příklad hodnot tak, jak je naměřilo AMD s jedním a dvěma monitory a při přehrávání videa, vidíte v těchto dvou tabulkách:

My se dnes budeme věnovat silnějšímu modelu RX 580. RX 570 už tady mám také, ale její výsledky vám nenabídnu – do recenzí recenzí sice odcházela už minulý týden, bohužel o pár dní později než RX 580 a vyšlo to tak nešťastně, že se přes svátky zasekla na cestě a od pátku až do dneška ležela na depu přepravce a čekala ranní rozvoz.