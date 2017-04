Test GeForce GTX 1080 Ti: extrémní výkon a slušná cena

V první vlně se dostává do testů Founders Edition, nereferenční modely by měly následovat (ale přesné termíny dodávek zatím nejsou známé). Tento model prodává i samotná Nvidia přímo na svém e-shopu za 22 490 Kč.

U GTX 1080 Ti je z pohledu hráče opravdu jen kosmeticky ořezaný, a i to málo, co Nvidia ořezala, to ještě vykompenzovala vyššími takty. Snížený je počet rasterizačních jednotek z 96 na 88 a klesla šířka paměťové sběrnice z 384 na 352 b. Adekvátně tomu je i ponížena kapacita pamětí z 12 na 11 GB GDDR5X. Paměťová propustnost je přesto paradoxně o něco vyšší, novinka totiž dostala rychlejší paměti s taktem 11 GHz (a podobného navýšení taktu pamětí bychom se měli dočkat i u nových modelů slabších GeForce).

Obdobně jako u GTX 1080 a 1070 by měl být ke GTX 1080 Ti ve vybraných obchodech i kupón, se kterým získáte zdarma hru dle vlastního výběru – For Honor, nebo čerstvě uvedený Tom Clancy's Ghost Recon s efekty z GameWorks, na který se detailněji podíváme i za pár dní v obvyklém rozboru.

Nvidia před nedávnem oficiálně představila GeForce GTX 1080 Ti. Dostala největší herní čip Nvidie s architekturou Pascal, který byl dosud k mání jen na děsivě drahém Titanu X, a nabízí prakticky stejný výkon za cenu, ve kterou by před měsícem nikdo ani nedoufal, Dnešním dnem padá i informační embargo na výsledky testů, takže hurá na to...

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.