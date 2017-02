Nvidia Titan X ve 40 hrách a testech: konečně 4K grafika?

Bude to přesně půl roku od vydání Titan X na bázi Pascalu, i když máme s testem zpoždění, bylo to pro dobro věci. Nabídneme vám dvacet nejnovějších her a dvacet starších. To vše jako ochutnávku výkonu, který v mírně obměněné podobě brzy na trh přijít s o něco levnější kartou určenou pro náročné hráče.

Ideální čas na test TITAN X

Dnešní článek nebude klasickou recenzí na grafickou kartu, jelikož ta už je půl roku stará a každý už jistě viděl testů nespočet. Já vám chci nabídnout pohled hráče, který kartu poladil k obrazu svému a po půl roce hraní ve 4K je schopen sdělit svůj názor, kam se hraní v tomto rozlišení posunulo. Osobně mám 4K monitor už od první chvíle, kdy jej Asus v podobě modelu PQ321E vyrobil (dnes už mám jiný). To se psal rok 2014 a 4K hraní bylo v té době peklo. Ostatně i samotný monitor měl spoustu problémů, hlavně s připojením k PC byly potíže, kdy obnovovací frekvence nebyla vždy ta požadovaná, navíc když jsem měl USA verzi s jinými rozhraními než EU verze. Nakonec se to ale dalo nějak vyřešit a první krůčky ve 4K jsme mohli absolvovat už před dvěma-třemi lety.

Problém, který 4K hraní má, je jasný – výkon GPU. Aby bylo možné rozhýbat tolik pixelů plynule, potřebujete brutální výkon, a i to bude málo. Je spousta méně náročných her, kde si můžete ve 4K dovolit maximální detaily a hratelné to bude, ale je také spousta her, kde to tak není. Mnozí namítnou, že u tak vysokého rozlišení není potřeba vyhlazovat, tudíž výkon karty může být celý věnován maximálním fps. Není tomu tak, i na 4K jsou hrany stále „zubaté“ a vyhlazování a aniso je nutností (u některých her to lze překousnout i bez). Já na 4K ale tyto funkce zapínám, protože jinak se mi obraz nezdá ideální. To ale záleží i na vkusu každého hráče.

Možná vás napadlo, že dávat dnes recenzi půl roku staré karty je „faux pas“. Že se k němu dostáváme až nyní, má několik důvodů. Předně jsme neměli na PCTuningu obvyklou recenzi s koncem NDA. Uvedení karty se totiž neodehrávalo v duchu klasických startů herních grafik – nebyly novinářské vzorky pro testy, chyběly i obvyklé konferenční hovory a podrobnější materiály pro recenze, proto nebyla ani klasická recenze v den uvedení. A Nvidia karty nepustila ani mezi ostatní výrobce, takže tím padl další obvyklý zdroj novinářských vzorků.

Kartu jsem si sehnal sám, ale nezbýval mi čas test dodělat už vloni, jelikož mi do toho vždy vlezl nějaký jiný produkt, který byl atraktivnější a měl vyšší prioritu. Samotný Titan X není pro hráče až tak zajímavý, hlavně kvůli nekřesťanské ceně. Ostatně ani není cílený na širší publikum, Nvidia se jej snažila prezentovat spíše jako hardware pro profesionální nasazení pro GPGPU a strojové učení. Pro hráče je to extrémně drahé a z hlediska poměru cena/výkon hodně nevýhodné řešení.

„Referenční“ provedení není zrovna atraktivní, karta má kompaktní dvouslotové chlazení, které nemá takový výkon jako monstrózní nereferenční chladiče; a grafický čip brzdí řízení spotřeby. Proto jsem taky chvíli experimentoval s lepším chlazením a taktováním.

Další důvod byl odklad kvůli testům nejnovějších herních titulů, jelikož na staré hry v testovací metodice si stěžují čtenáři pokaždé. Chtěl jsem test v herních peckách maximálně aktuálních. Předvánoční sezóna byla pořádně nabitá, čekal jsem na třetí Mafii, poté vyšel Deus Ex, Gears Of War 4, Battlefield 1, nové Call Of Duty IW, Watch Dogs 2, Resident Evil 7 a další. Test jsem tedy stále odkládal a mezitím hrál nové hry.

V tuto chvíli mám tedy kartu změřenou ve více než dvaceti, převážně posledních her a také ve starší metodice také dvaceti her (v ní už ale dnes naposledy). Máme tedy zcela aktuální srovnání.

Za pár dní chce Nvidia uvést nástupce GTX 1080, a poté už bude tento test zcela zbytečný (nebo jen doměřím nástupce k těmto číslům). Můžete jej tedy brát jako ochutnávku výkonu nastupující nejvýkonnější grafiky (ať už se bude jmenovat GTX 1080 Ti nebo GTX 2080).

Na závěr úvodní kapitoly bych ještě rád krátce zmínil politiku Nvidie a prodej přímo přes svůj vlastní kanál, kdy zcela odřízli výrobce. Nvidia má k tomuto způsobu několik důvodů, a jde o úspěšný model, který prý bude praktikovat i nadále, možná už navždy. První je nabídnout zákazníkům pocit exkluzivity, když je jen jeden dodavatel, může si diktovat cenu. Na exkluzivitu lidé slyší a připlácejí rádi. Nvidia má také komplet celý zisk pro sebe, tedy vysokou marži na celé kartě, nikoliv jen „pár“ dolarů na prodaném čipu GP102 výrobcům. Třetí aspekt je lepší ochrana proti leakům, pokud kartu nedělají výrobci, je šance na únik menší. I když ne nulová, jak ukázaly úniky testů GTX 1080 před vydáním.

Suma sumárum, ve všech ohledech výhodná věc pro Nvidii. Negativa jsou jen dvě, zcela jistě menší počty prodaných karet, než kdyby je také prodávali výrobci. Pokud se totiž brandované karty dostanou do běžné distribuce, je to snadnější se zárukou, reklamací a hlavně se dostanou i do hotových sestav. To ale asi Nvidii nevadí tolik, druhá věc je možná důležitější – naštvaní výrobci. Zaslechl jsem, že „dvorní“ producenti karet GeForce byly hodně naštvaní, že je tentokrát Nvidia odstřihla od karty, kde jsou tak extrémní marže a o kterou bude zájem, jelikož je nejvýkonnější na trhu. Možná jim za to Nvidia dala jiné kompenzace, ale to je neveřejná informace.

V tuto chvíli je jisté, že výkonový nástupce GeForce GTX 1080, který zcela jistě nabídne výkon Titanu X (nebo těsně pod ním) bude distribuován opět jako Founders Edition, zpočátku pouze Nvidií přes jejich web. Půjde o herní kartu za „lepší“ cenu (čekám 25–28 tisíc) hlavně pro hráče, tedy ji budou nabízet i výrobci. Co vím od jednoho z nich, jejich karta vyjde v březnu–dubnu. Návrh je ale prý už hotov. To znamená jediné, pokud Nvidia v těchto dnech GTX 1080 Ti (GTX 2080) ukáže a zahájí prodeje, bude ji minimálně měsíc nebo dva nabízet sama. Teprve poté padne embargo a dočkáme se nereferenčních modelů.