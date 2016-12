Samsung SM961 (512 GB + 1 TB): výkon bez konkurence

Z nových SSD (SM961) od Samsungu jsme testovali zatím jen 256GB verzi. Jenže ten stačí tak na systém a pár her. Na disky s vyšší kapacitou jsme si museli kvůli problémům s firmwarem počkat několik týdnů. Nová revize firmwaru je ale konečně tady, a tak vám můžeme ukázat brutální výkon modelů s vyšší kapacitou.

Samsung SM961 (960 Pro) NVMe

V posledních dvou letech jsme otestovali všechny SSD (M.2) disky Samsung. Nejprve jsme zkusili OEM verzi SM951 AHCI, poté i trojici NVMe verzí téhož modelu SM951. Šlo ale o OEM disky, které mají několik zásadních omezení, a nejsou tedy pro zcela běžné uživatele. Samsung se dlouho zdráhal uvést tyto disky s takovým výkonem i pro koncové zákazníky, ale nakonec po dvou letech povolil.

Novinkou, konečně přinášející výkon SM951 i koncovým zákazníkům, byl námi testovaný 950 model Pro. Ten se objevil v prvních obchodech někdy v říjnu loňského roku, od listopadu se prodává i v Čechách. Cena je v podstatě stejná s SM951, i když jde o modernější a také papírově o kousek rychlejší disk. Novinkou byla samozřejmě podpora NVMe u obou kapacit disků, žádný jiný standard už není. AHCI verzi koupit nelze. Kapacity jsou jen dvě, 256 GB a 512 GB. Nabízí ale jednu zásadné věc – oficiální veřejně dostupnou podporu.

To znamená, že existuje běžný ovladač na webu výrobce pro systémy Windows, a hlavně uživatelská aplikace k disku. V ní je možné disk sledovat, upgradovat firmware a kompletně ho spravovat. Samsung se tímto krokem přiblížil běžným zákazníkům a odlišil své OEM disky od retailových. Tento trend pokračuje i v roce 2016 s disky SM961 a 960 Pro (960 Evo).

Někdy během léta Samsung na OEM trh vypustil SM961 (náš test zde) a také PM961. Šlo o předzvěst Retail disků, která je ale postavená na stejných komponentách. Ale u něj jde stále o OEM řešení, ke které nedostanete žádný speciální ovladač ani podpůrnou aplikaci. Také upgrade firmware je složitější, běžně dostupný zákaznický software neexistuje. Výkon je ale téměř stejný jako u 960 Pro a 960 Evo, které zatím na český trh nedorazily.

Samsung totiž měl problém, v prvních recenzích se zjistilo, že se soudobým firmwarem (7100Q) měly disky problém s výkonem. Některé úsporné funkce způsobovaly zatuhnutí systému. Za vše může Thermal Guard, který v případě přehřátí disku omezí kromě zápisu také čtení. Systém to vyhodnotí jako odpojení disku a zhavaruje. Tento problém se týkal všech disků s kapacitami většími než 256 GB (které se také více zahřívají). Postiženy tedy byly kapacity 512 GB, 1 TB a 2 TB.

Samsung zareagoval nejprve novou verzi firmwaru 7200Q, jak se ale ukázalo, ještě to nebylo ono. Možná byla chyba dokonce závažnější, protože Retail verze 960 Pro se stále neprodávají, ale do konce roku by prý měly. Jisté ale je, že nová revize disků má firmware opět novější (7300Q). Tentokrát by mělo být už vše v pořádku. I když asi vše nedopadlo dle plánu, 2TB verze byla stažena a už není vůbec v nabídce. Samsung má letos krapet smolný rok. Podívejme se na srovnání disků...

Nové disky 960 Pro/Evo a SM/PM961 mají zcela nový kontrolér Polaris, více jsem popisoval jeho funkce v minulém článku, dnes se mu už věnovat nebudeme. Retail disky 960 mají také na zadní straně jakýsi chladič už z výroby (OEM nikoliv). I jemu jsem se věnoval ve výše zmíněném článku. Jde ale v podstatě o měděný plíšek na zadní straně disku, to je vše.

U nových disků je podporována nová verze protokolu NVMe, a narostla také vyrovnávací paměť na 1 GB DDR3, starší disky mají poloviční kapacitu DDR2. Nové jsou také použité paměťové čipy, jde o V-NAND (3D čipy) s 48 vrstvami. Vyšší modely mají čipy MLC a levnější (Evo a PM) TLC. K velkému nárůstu výkonu došlo u všech disků nové generace. Model 950 Pro měl čtení jen 2500 MB/s, novinka 3200-3500 MB/s. Důležitá je také doba záruky, u retail disků je to pět let a u OEM jen tři roky – zde záleží na prodejci disku koncovému zákazníkovi.