První čipsety Intel 300 ještě nebudou mít integrovaný WLAN a USB 3.1. Dočkají se jich až příští rok

Letos se ale bohužel této integrace nedočkáme vzhledem k tomu, že ji Intel ještě údajně nemá plně připravenou, ale přesto spěchá z uvedením nové generace. Zatím tedy bude využito řešení jiných výrobců mimo čipset. Nové prvky v čipsetech Intel se ale prý do budoucna nebudou omezovat pouze na prémiové desky, ale uvidíme je snad i u levnějších čipových sad , o čemž vypovídá třeba i integrace WLAN a USB 3.1 řadiče do entry-level SoC Gamini Lake, který nahradí Apollo Lake.

Co ale mělo být jednou ze zásadnějších změn oproti svým předchůdcům je to, že čipset Z370 v sobě měl integrovat WLAN čip a řadič USB 3.1 2. generace. Tato integrace by mohla tvrdě poznamenat dodavatele zmíněných prvků třetích stran, jako je Realtek, Broadcom, nebo třeba ASMedia. Intel už totiž řadu patentů a licencí k prvkům WLAN a USB získal. Očekává se, že integrovaný čip nabídne standardy Wi-Fi 80211ac R2 a Bluetooth 5.0 a řadič bude moci spravovat porty USB 3.1 2.0 s rychlostí až 10 Gb/s.

