Nvidia údajně připravuje vydání GeForce GT 1030 jako konkurence pro Radeon RX 550

Po dlouhé době se na trhu objevila také cenově dostupná grafická karta, kterou mohou uživatelé nahradit nefunkční iGPU. Jedná se o model Radeon RX 550 od AMD. Tato karta vyšla před dvěma dny a pochopitelně na ni hodlá reagovat i konkurenční Nvidia.

Podle posledních informací by ze strany Nvidia mělo jít o model GeForce GT 1030, který by měl být údajně představený v polovině května. Vycházet by měl z 14nm čipu GP108 architektury Pascal. Nabídnout by přitom měl až 512 CUDA jader, 2 GB pamětí GDDR5 využívajících 128bitovou sběrnici.

Pro napájení by měl vzhledem k parametrům být využit pouze slot PCI-Express. Určitě se dočkáme nízkoprofilového provedení a také pasivně chlazených variant. Podle odhadů by se měla karta dočkat i jednoho z modernějších portů DisplayPort 1.4, či HDMI 2.0b, které ve značné míře chybí u jejího předchůdce v podobě GT 730.

Zatím není nic oficiálně potvrzeno, ale očekává se, že Nvidia model GT 1030 odhalí někdy v polovině příštího měsíce.

