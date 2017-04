Titanfall 2 se brzy dočká dalšího obsahu zdarma

Ani to ale není vše. V následujících týdnech by měly vyjít i další aktualizace. Přinesou například nový herní režim Marked for Death, nové animace poprav pilotů, další kamufláže a skiny, které si hráči budou moci zakoupit v in-game obchodu, nebo nové frakce.

Prozatím nevíme, co přesně přinese, nicméně tvůrci z Respawn Entertainment alespoň prozradili, že v období od dubna do června hru obohatí další dvě mapy pro multiplayer (Glitch a Relic), další mapy pro režim Live Fire (Traffic a Deck), nový titán a k zakoupení budou i dva další Prime titáni (Ronin a Tone).

Obsahovou aktualizací Colony Reborn, která nedávno přinesla především staronovou mapu, další zbraně a animace poprav nepřítele, starost tvůrců o Titanfall 2 zdaleka nekončí. Ještě v dubnu totiž vyjde bezplatné DLC A Glitch in the Frontier.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.