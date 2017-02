Qualcomm letos vydá tři čipsety Snapdragon pro střední segment

Snapdragon 630 a 635 jsou dva zástupci současného procesoru Snapdragon 625. Společným jmenovatelem obou bude osm jader Cortex-A53, podpora LTE cat. 7 a pamětí LPDDR3. Očekávaný je také grafický čip Adreno 506 a takty by se u nich měly pohybovat od 2 do 2,2 GHz. Rozdíl mezi oběma modely zatím neznáme.

Všechny připravované modely budou spadat do série Snapdragon 600 a bude se jednat o nástupce současných SoC, ale i zcela nové modely. Všechny tři budou mít osm jader, ale budou mezi nimi určité rozdíly. Nejprve se ale podívejme na konkrétní modely. Ty by měly nést označení Snapdragon 630, 635 a 660.

