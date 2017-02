O2 připravilo recyklační slevu až 1 000 Kč při nákupu vybraných smartphonů

O2 nabízí všem, kteří se do konce března rozhodnou vyměnit svůj mobil za nový s podporou LTE, recyklační slevu ve výši 500 nebo 1 000 korun. Tuto částku odečte operátor od ceny vybraných modelů značek Huawei a Samsung, a to včetně čerstvých novinek na trhu. Recyklační sleva není podmíněna smlouvou u O2, nabídka tak platí například i pro zákazníky předplacených karet. Akce platí do 31. března 2017.

