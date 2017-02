Známe údajné ceny prvních high-endových procesorů Ryzen R7 s osmi jádry a 16 vlákny

Španělský web o hardware El Chapuzas Informatico zveřejnil cenovky prvních vlajkových čipů Ryzen R7 od značky AMD pro evropský trh. Konkrétně jde o tři modely ve vyšším cenovém segmentu, které mají společné to, že nabídnou 8 jader a 16 logických vláken.

Nejnižším a nejméně výkonným modelem by se měl stát Ryzen R7 1700, který nabídne nejnižší cenu, ale také nejnižší pracovní frekvence. Konkrétně by měl pracovat na frekvenci 3,7 GHz. To vše při navrženém tepelném výkonu 65 wattů. Cena tohoto modelu by se měla pohybovat zhruba okolo 390 euro, tedy nějakých 10 500 Kč.

O něco výše posazený bude model R7 1700X, který nabídne pouze mírně vyšší takty. Konkrétně 3,8 GHz, přičemž turbo boost frekvence neznáme. R7 1700X má být výrazněji zaměřený na profesionální použití tedy do výkonných pracovních stanic, stejně jako nejvyšší model Ryzen R7 1800X. To se samozřejmě podepisuje také na ceně obou procesorů. R7 1700X totiž má údajně stát 470 euro (12 700 Kč) a R7 1800X dokonce 600 euro (16 200 Kč).

R7 1800X pak potěší pracovním taktem 4 GHz. Oba vyšší modely pak budou mít nejspíše TDP 95 wattů, což je vzhledem k výbavě celkem slušné. Nutno dodat, že všechna CPU řady Ryzen údajně mají mít otevřený násobič. Pro běžné uživatele bude jistě zajímavější sledovat ceny levnějších šesti a čtyřjádrových procesorů sérií R5 a R3, které by měly být konkurencí pro slabší procesory Core i5 a Core i3 od Intelu.

