Palit vydává pasivně chlazenou GeForce GTX 1050 Ti KalmX

Firma Palit Microsystem Ltd, jejíž grafické karty jsou v omezené míře prodávané také v našich končinách, nyní uvádí na trh nevšední provedení modelu GeForce GTX 1050 Ti od Nvidia.

Jedná se totiž o zcela pasivně chlazenou grafiku GeForce GTX 1050 Ti s označením KalmX. Tato karta je plně pasivně chlazená a tudíž produkuje prakticky nulový hluk. Její hlavní zajímavostí je samozřejmě pasivní chladič. Ten musí být dostatečně robustní, aby uchladil GPU i ve vyšším zatížení, což se podepisuje na jeho rozměrech.

Právě proto kartu výrazně přesahuje a to jak do strany, tak na výšku a zabírá tak dva sloty a nehodí se do užších skříní. Skrze pasiv je pak teplo rozháněno pomocí dvojice poniklovaných měděných heatpipe. Poniklování najdeme také na žebrování pasivu. Základna je stejně jako tepelné trubice vyrobená z mědi. Karta také nevyžaduje externí napájení a vystačí si s napájením ze slotu PCI-Express.

Model GTX 1050 Ti by díky pasivnímu chlazení mohl být užitečný například při stavbě tichého domácího zábavního centra, či herního PC pro hraní her v rozlišení Full HD třeba do obýváku místo konzole.

Co do parametrů se můžeme těšit na základní frekvenci 1290 MHz a boost 1320 MHz. Pamětí běží efektivně na 7 GHz. Jedná se tedy o takty referenční. Mezi výstupy najdeme po jednom portu DVI, HDMI 2.0 a DisplayPort.

Cenu tohoto modelu bohužel zatím Palit neodhalil.

Zdroj: 1, 2