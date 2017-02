Pokračování Deus Ex: Mankind Divided je zatím v nedohlednu

Pokud hodláte umístit výkonný procesor do kompaktnější skříně nastává většinou problém a to s výběrem chladiče. Kompaktních chladičů pro malá HTPC či ...

V Deus Ex: Mankind Divided hráči zavítají do Prahy, kde jsou policejní násilí, segregace i strach z terorismu na denním pořádku. Hráč se opět vžívá role augmentovaného agenta Adama Jensena, který je členem speciální jednotky Interpolu, určené pro globální boj s terorismem. Hlavní hrdina však tuší, že s týmem manipuluje frakce po světovládě dychtících Iluminátů…

Známý internetový plátek tvrdí, že kvůli slabšímu zájmu o Mankind Divided se vývojáři ze studia Eidos Montreal začali soustředit na vývoj jiných her. Prioritou je teď pro údajně pokračování Tomb Raidera a zbrusu nový titul Guardians of the Galaxy.

Nástupce sci-fi hry Deus Ex: Mankind Divided se zřejmě hned tak nedočkáme. Důvodem, proč vývojáři zatím neuvažují o dalším dílu populární série, mají být neuspokojivé prodeje. Upozornil na to server Kotaku.

