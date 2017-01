Samsung odhalil dva špičkové notebooky z nové herní série Notebook Odyssey

Rozdílná bude také kapacita baterie. U většího notebooku je 93 Wh a u menšího 43 Wh. Mezi konektory najdeme v obou případech porty USB 3.0, HDMI, síťový konektor, čtečku karet 3 v 1 a audio konektory. 15,6palcová varianta pak má navíc ještě porty USB 2.0, zatímco na těle 17,3" najdeme navíc porty Thunderbolt 3 s konektorem typu C. Cenu ani jednoho z modelů zatím neznáme. Obě varianty nabídnout černé provedení, ale u 15,6palcové budeme mít na výběr také bílé zpracování. Notebooky Odyssey by měly být k vidění v těchto dnech na veletrhu CES 2017.

