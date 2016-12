Asus VA326H: 31,5\

Doporučená maloobchodní cena není zrovna nejnižší, což se ostatně dá očekávat dle parametrů. Prý by se měla pohybovat někde na hranici 400 dolarů, což by pro náš trh znamenalo zhruba cenovku 12 500 Kč.

Displej má poměr zakřivení 1800R a měl by nabídnout kvalitní panel s pozorovacími úhly 178 stupňů v horizontálním i vertikálním směru. Žádného výrazného přepychu se bohužel nedočkáme v oblasti rozlišení. To totiž není nijak vysoké a je pouze 1920 × 1080 pixelů. Pro hráče je rozhodně zajímavým parametrem zmíněná obnovovací frekvence, přičemž doba odezvy je stanovena na 4 ms.

